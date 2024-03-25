Россия намеренно сеет панику в Приднестровье: Молдова предупредила о возможных провокациях

По данным властных структур в Молдове, россияне смонтировали ролик, на котором дрон якобы уничтожил военный вертолет Ми-8.

Бюро по реинтеграции Молдовы предупредило о возможных провокациях в Приднестровье, инспирированных Российской Федерацией. Это будет делаться для того, чтобы посеять панику и ослабить экономику Молдовы. Об этом сообщает издание Realitatea со ссылкой на заявление бюро.

"Судя по имеющейся у нас информации, важно проинформировать общественность о том, что в будущий период Российская Федерация планирует еще больше подобных действий по периметру Приднестровского региона и Зоны безопасности", — говорится в заявлении.

В бюро уточнили, что видеоролик от 17 марта 2024 года, на котором дрон якобы атаковал воинскую часть в Тирасполе и уничтожил военный вертолет Ми-8, содержит признаки монтажа.

Таким способом россияне пытаются усилить панику среди населения, вызвать недоверие в обществе и ослабить экономику Молдовы, отметили в Бюро.

Ранее аналитики ISW отметили, что вертолет Ми-8, по которому был нанесен удар, годами не использовался по назначению. Атака БПЛА на Приднестровье может быть частью кампании по дестабилизации ситуации в Молдове.

Украинская и молдавская стороны обвиняют Россию в провокации на военной базе в Тирасполе.

А 28 февраля аналитики Института изучения войны заявили, что, скорее всего, в Кремле прибегнут к гибридным операциям, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. Российский президент Владимир Путин может отложить военные действия на более поздний срок. В РФ могут оказывать дополнительную экономическую поддержку Приднестровью.