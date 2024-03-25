"Сыграл ключевую роль": Шольц мог предотвратить ядерный удар по Украине, — Bild

По словам лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, канцлер Германии якобы сумел убедить китайских лидеров в необходимости предотвращения ядерной угрозы, обсудив этот вопрос в ходе своего визита в Китай.

Канцлер Германии Олаф Шольц, как сообщается, сыграл ключевую роль в предотвращении возможного ядерного удара по Украине. Эпизод, который звучит как сценарий из голливудского блокбастера, был описан лидером парламентской фракции СДПГ Рольфом Мютценихом. Несмотря на заявления о героизме канцлера, мнения на этот счет разделились. Об этом пишет Bild.

По словам Мютцениха на пресс-конференции, Шольц сумел убедить китайских лидеров в необходимости предотвращения ядерной угрозы, обсудив этот вопрос в ходе своего визита в Китай. Эта версия получила широкое внимание в СМИ, включая CNN и New York Times, которые также сообщали о риске ядерного удара со стороны России.

Тем не менее, в своем докладе New York Times отметил, что инициатива в предотвращении ядерной угрозы была в основном исходит от США, которые активно предупреждали Россию через различные каналы связи. Шольц, согласно докладу, играл скорее вспомогательную роль, передавая послание от американских союзников китайскому лидеру.

Вопросы о реальной роли Шольца в этом процессе остаются открытыми. Критики, включая эксперта по вопросам обороны ХДС Родериха Кизеветтера, считают рассказы о героизме канцлера "нелепыми" и утверждают, что он не играл решающей роли в предотвращении ядерной угрозы.

При этом на вопрос издания канцелярия лишь сослалась на заявления канцлера после встречи. Сам Шольц заявил в Китае в ноябре 2022 года: "Я попросил президента Си в Пекине оказать влияние на Россию". Было выражено согласие с тем, что ядерные угрозы крайне опасны.

Военный эксперт Карло Масала (Мюнхенский университет бундесвера) считает реальную опасность ядерного удара осенью 2022 года управляемой: хотя американцы знали о переговорах между российскими военными о применении тактического ядерного оружия, они не наблюдали никаких движений на местности, которые бы свидетельствовали о подготовке.

Масала рассказал изданию о роли канцлера: "С одной стороны, американцы выступили с угрозами в адрес Российской Федерации. С другой стороны — и здесь был задействован федеральный канцлер — удалось убедить Китай и Индию подписать декларацию, в которой они выступили против применения ядерного оружия в целом и в отношении Украины. Олаф Шольц, безусловно, помог продвинуть позицию Китая. Но в любом случае Шольц не предотвратил ядерную войну, поскольку не было никаких признаков того, что ядерный удар вообще неизбежен".

Напомним, лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Германии Торстен Фрай заявил 21 марта, что канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, утвердит поставку крылатых ракет Taurus Украине после проведения долгих переговоров.

Ранее СМИ сообщали, что в Европарламенте депутаты ФРГ голосовали за Taurus для Украины, а в Бундестаге — против. По мнению председателя депутатской группы ХДС/ХСС Даниэля Каспары, голосование в Страсбурге показывает, насколько "изолированным" является правительство канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине "со своей линией".