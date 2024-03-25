Польша возведет авиабазу вблизи границы с Украиной: подробности

Вертолеты Сухопутных войск Польши будут базироваться в 73 километрах до украинской границы. В Министерстве обороны страны убеждены, что создание авиабазы будет существенным усилением восточного фланга НАТО.

В польском городе Свидник, что в Люблинском воеводстве, будет военная вертолетная авиабаза площадью 100 гектаров. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщило Министерство обороны Польши.

Письмо с соответствующими намерениями подписали вице-премьер-министр страны — министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, воевода Люблинского воеводства, мэр Люблина и председатель правления аэропорта в Люблине.

На этой авиабазе будут дислоцироваться вертолеты Сухопутных войск, которые Польша будет модернизировать и покупать. Также в Свиднике будут учиться пилоты. Вице-премьер-министр страны подчеркнул, что создание этой авиабазы будет существенным усилением восточного фланга Североатлантического альянса.

"Эта инвестиция в люблинский аэропорт и появление здесь постоянной вертолетной базы является огромным усилением функционирования вооруженных сил. Восточная Польша — это та часть страны, которая сегодня заслуживает всеобщей поддержки. Здесь должно быть постоянное присутствие союзных войск, но наша армия также должна инвестировать в эти территории. Сегодня мы укрепляем этот безопасностный и оборонный потенциал", — заявил Косиняк-Камыш.

Свидник — городок в восточной Польше. Он расположен в 73 километрах до границы с Украиной.

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Напомним, 25 марта главный комендант службы пограничной охраны Польши Роберт Баган сообщил, что власти страны намерены построить башни для наблюдения на границе с Беларусью.

В ночь на 24 марта во время масштабной атаки ВС РФ на Украину российская ракета залетела на территорию Польши и побыла в ее воздушном пространстве 39 секунд. Военные подняли свою авиацию в небо, однако ракету не сбивали