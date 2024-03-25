Высотой 70 м: Польша собирается построить башни наблюдения на границе с Беларусью
По данным службы пограничной охраны Польши, радиус обзора с возведенных башен будет составлять приблизительно десять километров.
Власти Польши планируют построить башни для наблюдения на границе с Беларусью. Об этом сообщил главный комендант службы пограничной охраны Польши Роберт Баган в интервью газете Dziennik Gazety Prawnej.
"Речь идет о башнях высотой 70 м, которые будут оборудованы современными оптико-электронными приборами", — сказал Баган.
Он уточнил, что башни позволят получать точный обзор происходящего по обе стороны польско-беларусской границы в радиусе 10 км.
Напомним, во время воздушной тревоги в ночь на 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши, однако не сбила ее.
В результате инцидента польская авиация была поднята в воздух. Польские военные отметили, что объект вошел в воздушное пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и пробыл там в течение 39 секунд.
Кроме того, ранее в СМИ писали, что мировое сообщество продолжает усиливать санкционное давление на Беларусь. Так, в начале июня Великобритания объявила о расширении санкций против Беларуси в связи с поддержкой, которую режим Александра Лукашенко предоставляет России.
А в конце февраля 2023 года лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что несмотря на международные санкции, Республика Беларусь совместно с РФ продолжает заниматься разработкой различного оружия. При этом, по словам белорусского лидера, электроника для вооружения производится в республике на базе советского военно-промышленного комплекса.