ВСУ сбили сразу две ракеты "Циркон", которыми атаковали Киев, — Defense Express

"Циркон" считается самой передовой российской ракетой. Но ее вновь перехватили украинские ЗРК.

25 марта, российские войска вновь использовали свою новейшую ракету — ЗМ22 "Циркон" для удара по Киеву. Это уже второй случай применения этой ракеты после неудачной попытки атаковать Киев 7 февраля. Тогда, по всей видимости, поврежденная ракета упала на дорогу в Деснянском районе. Об этом сообщает портал Defense Express со ссылкой на источники.

Но 25 марта российские войска запустили одновременно два "Циркона", которые были сбиты непосредственно над Киевом. В своих выводах украинские аналитики ссылаются на свидетельства источников и данные первоочередного анализа обломков.

Отмечается, что 7 февраля были слишком фрагментированные обломки, поэтому на идентификацию ушло пять дней. Теперь же доступно больше данных.

Ракета "Циркон"

Имеющаяся информация позволяет провести более глубокий анализ и точнее ответить на вопрос о типе двигателя, системе наведения, использованных материалах. Этого достаточно, чтобы оценить реальные возможности "Циркона" и технологический уровень.

Ракета "Циркон"

Атака "Цирконом" проводилась из оккупированного Крыма, о чем говорится в официальном сообщении об уничтожении двух баллистических ракет от Командования Воздушных сил Украины.

Напомним, что, по словам украинского обозревателя Александра Коваленко, российские войска могли применить "Циркон".

Также сообщалось, что Путин пригрозил применением ядерного комплекса "Сармат".