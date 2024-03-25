Разрушения в спортзале и новые пострадавшие: в ГСЧС обновили данные об атаке на Киев (видео)

По данным спасателей, количество пострадавших от вражеского обстрела выросло до 10 человек. Среди них и 16-летняя девушка. Подростка уже выписали из больницы, как рассказал мэр столицы.

Утром 25 марта российские оккупанты атаковали Киев ракетами, в результате чего были повреждены здания и пострадали люди. Под завалами может находиться еще один человек. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайной ситуации.

В Печерском районе количество пострадавших выросло до 10 человек и среди раненых также есть 16-летняя девушка. Двое из них были госпитализированы, а восемь получили помощь прямо на месте. При этом количество пострадавших еще может увеличиться.

"Под завалами может находиться один человек. В результате атаки произошло разрушение в трехэтажном здании спортзала на площади 100 м. кв. Продолжаются работы по разборке завалов. Вывезено 320 м.куб. строительных конструкций", — говорится в сообщении.

Дополнительно в ГСЧС добавили, что пиротехническое подразделение продолжает проводить осмотр места происшествия на наличие взрывоопасных предметов и обломков, где и зафиксирована вражеская атака.

В 16:05 спасатели заявили, что информация о том, что под завалами может находиться еще один человек не подтвердилась.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале также подтвердил, что количество пострадавших увеличилось до 10 человек.

При этом, по его информации, в больнице остается всего один человек. А вот 16-летняя девушка, которая и пострадала, уже была выписана.

Напомним, 25 марта российские оккупанты обстреляли Киев ракетами. Взрывы прогремели сразу после тревоги. Противник запустил ракетное вооружение в сторону столицы с оккупированного Крыма. Зафиксировано падение обломков вражеских ракет в трех районах города. На месте работают наряды полиции, медики и спасатели ГСЧС.

Позже сообщалось, что ВСУ сбили сразу две ракеты "Циркон", которыми атаковали Киев. Это одна из самых передовых вражеских ракет, но украинские ЗРК, как показывает практика, способны с ней справляться.