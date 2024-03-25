Ракета ВС РФ залетела на территорию Польши: посол России не пришел на вызов в МИД

По данным польского Министерства иностранных дел, послу России собирались вручить ноту протеста из-за вражеской ракеты на территории НАТО. Теперь это планируют сделать другим способом.

Российский дипломат не пришел в Министерство иностранных дел Польши после того, как на территории страны оказалась вражеская ракета. Об этом пишет Sky News.

Дело в том, что российского дипломата в Варшаве вызвали в МИД, чтобы обсудить инцидент, который произошел во время обстрела оккупантами мирных городов Украины. Одна из ракет временно проникла на территорию страны НАТО — Польшу.

"Польша потребовала от Москвы объяснений после того, как одна из ее ракет ненадолго вошла в воздушное пространство Польши во время крупного ракетного удара по Украине рано утром вчерашнего дня (24 марта, — ред.)", — говорится в сообщении.

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Россия пыталась атаковать один из районов Львова, который находится недалеко от границы. В результате воздушное пространство Польши было нарушено на определенное время до 2 километров.

Варшава намеревалась вручить ноту протесту российскому послу в Польше Сергею Андрееву, но он так и не явился в здание Министерства иностранных дел. В чем причина — неизвестно.

Теперь дипломатическую ноту собираются отправить другим способом.

Напомним, 24 марта в Вооруженных силах Польши сообщили, что ракета вошла в польское воздушное пространство в районе города Осердув, Люблинское воеводство, и оставалась там 39 секунд.

Позже представитель командования Яцек Горышевский заявил, что решение не сбивать российскую ракету было принято на основе информации радиолокационных систем. В командовании понимали, что она покинет воздушное пространство страны, а попытка сбить ракету составила бы риск для местного населения.