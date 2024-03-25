"Крым вернется": Буданов анонсировал новые высадки украинских бойцов (видео)

Враг продолжает патрулировать и усиливает охрану побережья, оккупанты также создают минные поля в море. На планирование таких спецопераций в определенной степени влияет немало факторов — от погоды и высоты волн до технических моментов.

Украинские защитники уже неоднократно проводили сверхсложные операции и высаживались в Крыму, что позволит повлиять на его возвращение в состав Украины в будущем. Об этом заявил Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, в документальном проекте "ГУР. Битва за море" в эфире телемарафона.

Он подтвердил намерения украинских военных и в дальнейшем организовывать мероприятия, которые помогут усилить давление на оккупантов. Планируются новые высадки на временно оккупированном полуострове.

"Крым вернется обратно", — заявил Буданов.

Операции по высадке в Крыму, как отметил глава ГУР, одни из самых сложных. На планирование таких спецопераций в определенной степени влияет немало факторов — от погоды и высоты волн до технических моментов. Враг и в дальнейшем патрулирует и усиливает охрану побережья, оккупанты также создают минные поля в море, но это не помешает украинским защитникам.

"Да, готовятся. И будут. Скоро уже будет тепло, ну и продолжим", — пояснил он.

Напомним, 25 марта глава ГУР заявил, что в России разработчики пытаются сконструировать собственные морские ударные беспилотники, которые востоке украинские, но их попытки оказываются тщетными. В ведомстве считают, что лишь один раз видели использование российского морского дрона. Российские оккупанты не смогли продемонстрировать успешное использование своих морских дронов по техническим причинам. Буданов добавил, что последние 2 года ни одного российского корабля в северо-западной части Черного моря никто не видел.