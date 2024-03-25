"Нам не нужно бояться": повлияют ли теракты в РФ на ситуацию на фронте, — командир 3 ОШБр

Как рассказал Максим Жорин, российским властям не нужны террористы "Исламского государства", чтобы устраивать теракты в России.

Теракты в России существенно не повлияют на положение дел на фронте в Украине. Произошедшее в "Крокус-Сити" не увеличит число добровольцев-контрактников среди россиян. Об этом сообщил у себя в Telegram командир 3 ОШБр Максим Жорин.

По его словам, российским властям не нужны террористы "Исламского государства", чтобы устраивать теракты в России.

"Теракты – традиционный для России способ закручивать гайки своим баранам. Думаю, их руководство рассматривает это просто как один из инструментов работы с населением", — написал Жорин.

По его словам, теракты в РФ не повлияют существенно на ход событий на фронте. Приток добровольцев в армию РФ не прибавится.

"Нам не стоит опасаться, что это как-то существенно повлияет на ход событий. Сомневаюсь, что после расстрела в Москве российские добровольцы массово будут идти в армию. И им и не нужно добровольно, рашка (Россия, — ред) наберет достаточное количество солдат в любом случае", — написал он.

Максим Жорин о терактах в России Фото: Скриншот

Напомним, СМИ ранее сообщали, что ИГИЛ обещает новые теракты на территории РФ. Члены "Исламского государства" обещают россиянам совершить настолько страшный теракт, что о нем будут помнить следующие поколения. Они уверяют, что вся боль, которую они испытывали в прошлом, будет слабее, чем боль от мести.

Также в ВСУ рассказали, почему теракт выгоден для Путина. По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, глава Кремля после стрельбы в "Крокус Сити" может пойти на отчаянные методы. Он продемонстрирует россиянам, что терроризм якобы не исчез.