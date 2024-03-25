ВС РФ ударили по Киеву ракетами "Циркон": какие секреты раскрыли их обломки, — Defense Express
Украинские специалисты подтверждают, что России удалось разработать действительно гиперзвуковые ракеты. Они способны набирать скорость до 7,5 Маха и являются "сверхсложными" для перехвата.
Над Киевом 25 марта сбили две запущенные ВС РФ ракеты типа ЗМ22 "Циркон". В информационно-консалтинговой компании Defense Express сообщили, что благодаря обломкам специалисты смогли установить реальные характеристики и возможности нового вражеского оружия.
Действительно ли "Циркон" гиперзвуковой?
По данным источников, ЗМ22 "Циркон" все же имеет гиперзвуковой прямоточный реактивный двигатель.
"То есть "Циркон", в отличие от Х-47 "Кинжал", все же является гиперзвуковой ракетой, которая может поддерживать постоянную гиперзвуковую скорость. А не только кратковременно разгоняться до нее за счет твердотопливного двигателя, как это у "Кинжала"", — подчеркнули в компании.
Какая скорость у "Циркона"?
После старта и выхода ракеты из шахты, разгонная ступень обеспечивает вывод "Циркона" на высоту и набор скорости, при которой может работать гиперзвуковой двигатель. Ракета летит на высоте в несколько десятков километров и набирает постоянную скорость до 5,5 Маха. Полет в разреженной атмосфере позволяет уменьшить тепловую нагрузку из-за трения о воздух.
"Но скорость в 5,5 Маха для "Циркона" не является максимальной, потому что в районе цели он начинает пикирование и кратковременно разгоняется до 7,5 Маха. В это время корпус ракеты нагревается до максимальных температур, которые позволяет выдержать специальное теплоизоляционное покрытие", — объяснили эксперты.
Ближе к земле скорость "Циркона" снижается до сверхвысокой — 4,5 Маха.
То есть реальные возможности новой российской ракеты все же не соответствуют тем, что были заявлены. В Кремле хвастались, что "Циркон" может набирать скорость до 9 Махов, на самом деле такого показателя оружие не достигает.
Какая дальность у "Циркона"?
В России уверяли, что новая гиперзвуковая ракета сможет бить на 1000 километров. По мнению специалистов, пока можно говорить о дальности лишь в 700 километров. Речь идет об условиях, когда "Циркон" запускается с берегового ракетного комплекса шахтного базирования "Утес", известного также как "Объект-100".
Насколько сложно сбить "Циркон"?
В Defense Express заявили, что скорость на конечном этапе в 4,5 Маха — "более чем значительная".
"Для сравнения, советская Х-22, которую РФ также использует для ударов по украинским городам, на терминальном участке имеет скорость до 2-2,4 Маха. Поэтому в любом случае "Циркон" является сверхсложной для перехвата ракетой", — подчеркнули эксперты.
Однако современные зенитные ракетные комплексы с возможностями противоракетной обороны позволяют "обезвреживать" ракеты этого типа.
Главный вопрос без ответа
Пока точно не известно, какую "Циркон" имеет систему наведения. Ранее специалисты предполагали, что ракета оборудована активной радиолокационной головкой самонаведения. Это подтверждало видео с испытания оружия.
"Но сейчас есть определенные возможности получить более точный ответ на этот вопрос, потому что среди обломков ракет также были найдены и электронные компоненты", — передали в компании.
Напомним, утром 25 марта ВС РФ атаковали Киев ракетами. Известно о 10 пострадавших в Печерском районе, двое из них были госпитализированы.
В Defense Express информировали, что пуск ракет "Циркон" невозможно спрогнозировать. Время их подлета из Крыма в Киев измеряется в минутах.