ВС РФ ударили баллистикой по Одессе: есть пострадавшие и разрушения (скриншоты)

По данным Сил обороны юга, оккупанты ударили по городу двумя баллистическими ракетами. Ранения получили четыре человека, трое из них — женщины.

Вечером 25 марта ВС РФ во второй раз атаковали ракетами Украину. В Воздушных силах информировали о движении целей к Одессе, а корреспондент Фокуса сообщал о взрывах в городе. В Одесской областной военной администрации рассказали о последствиях вражеской атаки.

Руководитель ОВА Олег Кипер проинформировал, что в результате ракетного удара по Одессе пострадали три женщины.

"К счастью, ранения не тяжелые", — подчеркнул он.

В городе получила повреждения гражданская инфраструктура, выбиты стекла. В обладминистрации заверили, что на месте удара работают все соответствующие службы.

Кроме того, более 300 тысяч абонентов в Одессе остаются без света.

"Специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы вернуть свет в дома одесситов. Сохраняем спокойствие, заряжаем повербанки и верим в ВСУ", — заявил Кипер.

Публикация Олега Кипера от 25 марта Фото: Скриншот

Впоследствии в Силах обороны юга уточнили количество раненых в результате вражеской атаки на Одессу. По предварительным данным военных, пострадали четыре человека.

"Два здания разрушены, в домах вокруг выбило остекление", — отметила пресс-служба.

Сообщается, что ВС РФ нанесли по Одессе два удара "по баллистической траектории".

Публикация Сил обороны юга Украины от 25 марта Фото: Скриншот

Напомним, председатель Одесской ОВА Олег Кипер информировал, что из-за сложной ситуации с электроснабжением в городе введут отключения света. Электроэнергию будут давать на 2-3 часа.

Утром 25 марта ВС РФ также атаковали ракетами Киев. В ГСЧС передавали, что количество пострадавших в Печерском районе столицы возросло до 10 человек.