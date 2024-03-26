Российскую САУ "Лотос" заметили на тягаче: что известно об артустановке

Особенностью САУ "Лотос" является стрельба как 120-мм снарядами, так и минами. Однако пока неизвестно, когда артустановка доберется в армию РФ.

В социальных сетях появилось видео грузовика с российской САУ "Лотос" на базе шасси БМД-4. Об этом сообщает танковый эксперт Андрей Тарасенко в телеграм-канале.

После начала полномасштабной войны РФ заявила о восстановлении и производстве нескольких артустановок. Среди них и САУ "Лотос", которую создавали для замены САУ "Нона". Впервые разработка дебютировала в 2017 году, серийное производство должно было начаться в 2020 году.

САУ "Лотос" на тягаче

Предварительные испытания продолжались с октября 2020 года по март 2022 года. В августе 2023 года САУ "Лотос" проходила испытания. Заявлялось, что машину сбрасывали с воздуха с разных высот, что выявило серьезные проблемы с бортовой электроникой, системой зарядки и шасси. Артустановку можно сбрасывать с Ил-76, а также она должна плавать.

САУ "Лотос" должна заменить САУ "Нона" Фото: topwar.ru

120-мм пушка может функционировать как гаубица, так и миномет. Стрельба может происходить прямым или косвенным наведением. "Лотос" имеет 40 снарядов. При этом пушка требует специальных боеприпасов и может стрелять минометными минами с дальностью огня до 13 км.

Пока неизвестно, доехали ли САУ "Лотос" на фронт, но РФ может к этому идти.

Напомним, 10 января под Авдеевкой была уничтожена российская САУ "Хоста".

11 августа в РФ начинали испытания десантной 120-мм САУ "Лотос".