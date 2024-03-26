Сценарий Третьей мировой: армия Франции может участвовать в боях против ВС РФ, — LCI (видео)

По словам журналистов, французские военные также могут быть направлены в Одессу для защиты зернового коридора. При этом они бы считались прямыми участниками полномасштабного конфликта, если бы "сбили вражескую ракету".

Французская армия может быть дислоцирована в Украине для прямых боестолкновений с российской оккупационной группировкой при определенных условиях. Об этом сообщается в сюжете телеканала французского LCI со ссылкой на военные источники.

Авторы материала перечислили пять сценариев размещения французских войск, которые прежде описало издание Le Figaro. Сценарии эти отличаются по уровню вовлеченности в войну и эскалации.

Франция строит военные заводы в Украине

Первый предполагает размещение военных заводов в Украине, производственных и ремонтных, отмечают журналисты LCI со ссылкой на источники в военном ведомстве. При этом предполагается, что на заводах будет ограниченное число французских инженеров, причем гражданских, а не военных.

Это не очень рискованный вариант, хотя определенный риск эскалации все же есть, поскольку российские войска могут атаковать эти заводы.

Обучение военных, разминирование территории

Французские военные разминируют территорию, обучают солдат ВСУ и работают с военной техникой. По словам авторов сюжета, такой сценарий, возможно, уже имеет место. Сообщается, что если французская бронетехника нуждается в обслуживании, не исключено, что технический персонал уже занимается этим. Но официальных подтверждений этому все же нет.

При таком сценарии люди в французской униформе находились бы в Украине, но при этом не считались бы участниками конфликта, что определяется активной вовлеченностью в военные действия. Журналисты напомнили, что двое французских инженеров погибли в Ираке.

Нападение на Одессу

В этом случае задача носит больше экономический характер. Предполагается защита трех портов и зернового коридора. Французские солдаты могут быть размещены, но для работы с ПВО, поскольку линия фронта пока достаточно далека от Одессы. Вместе с тем город подвергается обстрелам ракетами и дронами. По данным источников в военном ведомстве, при таком сценарии возможно, что французских военных посчитают вовлеченными в военные действия, "если они собьют вражескую ракету".

Французская армия создает зону безопасности

Предполагается размещение военных, которые бы выполняли тыловые задачи украинских военных, например для защиты белорусской границы. При этом украинские военные могли бы отправиться в горячие точки на передовой.

Прямое столкновение в окопах

Сюжет французского телеканала LCI об отправке войск в Украину

Пятый сценарий предполагает непосредственное участие в войне, бои в окопах. Другими словами, французские военные противостояли бы россиянам бок о бок с украинцами. При этом пересекается черта прямого участия в войне. Авторы публикации называют этот сценарий Третьей мировой.

Два последних сценария могут иметь место только в случае обрушения украинского фронта, что, по мнению экспертов, маловероятно в краткосрочной перспективе.

Напомним, что 21 марта посол Франции в Украине Гаэль Везьер заявил, что некоторые страны НАТО заинтересованы идеей Макрона отправить войска в Украину.

Также сообщалось, что, по данным испанского издания El Pais, войска НАТО уже в Украине и выполняют определенные задачи.