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Военный Фокус

"Нечего с ними шутить": Лукашенко требует уничтожать нарушителей границ из других стран

Артем Богомаз
Фото: Белта | Белорусский политик призвал уничтожать тех, кто устраивает провокации на границе

По словам белорусского политика, любая провокация будет пресекаться вооруженным путем, ведь нарушители понимают только силу. Если "жевать сопли", то это может привести к последствиям в будущем, считает Лукашенко.

Провокации на границе должны жестко наказываться, а все нарушители — уничтожаться. Такое мнение озвучил белорусский политик Александр Лукашенко во время посещения участка, где проводятся мероприятия проверки боевой готовности соединений и воинских частей, передает "Белта".

По его словам, он отдал приказ усиленно реагировать на случаи, если будут зафиксированы провокации рядом с границей со стороны сопредельных государств.

"Публично скажу: любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу — к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать. Потому что если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет. Поэтому любое нарушение государственной границы — на уничтожение. Они понимают только силу", — заявил Александр Лукашенко.

К слову, командующий войсками Северо-западного оперативного командования Александр Науменко также добавил, что ситуация на этом направлении остается сложной и порой тенденция перерастает к напряженности.

Он это подтверждает тем, что недалеко от границы с Беларусью якобы создаются инженерные сооружения в виде противотанковых рвов, огневые позиции, а также склады материально-технических средств и боеприпасов.

Напомним, 25 марта сообщалось, что Польша собирается построить башни наблюдения на границе с Беларусью. По данным службы пограничной охраны Польши, радиус обзора с возведенных башен будет составлять приблизительно десять километров.

22 марта сообщалось, что Польша двое суток фиксировала почти 500 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси. О нарастании проблем с нелегальными мигрантами на границе недавно заявила Латвия, а также Финляндия, где уже закрыты все КПП на востоке.