"Нечего с ними шутить": Лукашенко требует уничтожать нарушителей границ из других стран

По словам белорусского политика, любая провокация будет пресекаться вооруженным путем, ведь нарушители понимают только силу. Если "жевать сопли", то это может привести к последствиям в будущем, считает Лукашенко.

Провокации на границе должны жестко наказываться, а все нарушители — уничтожаться. Такое мнение озвучил белорусский политик Александр Лукашенко во время посещения участка, где проводятся мероприятия проверки боевой готовности соединений и воинских частей, передает "Белта".

По его словам, он отдал приказ усиленно реагировать на случаи, если будут зафиксированы провокации рядом с границей со стороны сопредельных государств.

"Публично скажу: любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу — к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать. Потому что если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет. Поэтому любое нарушение государственной границы — на уничтожение. Они понимают только силу", — заявил Александр Лукашенко.

К слову, командующий войсками Северо-западного оперативного командования Александр Науменко также добавил, что ситуация на этом направлении остается сложной и порой тенденция перерастает к напряженности.

Он это подтверждает тем, что недалеко от границы с Беларусью якобы создаются инженерные сооружения в виде противотанковых рвов, огневые позиции, а также склады материально-технических средств и боеприпасов.

Напомним, 25 марта сообщалось, что Польша собирается построить башни наблюдения на границе с Беларусью. По данным службы пограничной охраны Польши, радиус обзора с возведенных башен будет составлять приблизительно десять километров.

22 марта сообщалось, что Польша двое суток фиксировала почти 500 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси. О нарастании проблем с нелегальными мигрантами на границе недавно заявила Латвия, а также Финляндия, где уже закрыты все КПП на востоке.