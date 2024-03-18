Белорусы поставили блокпост с танком и БМП возле границы: что происходит (фото)

Блокпост установлен на трассе М7 в десяти километрах от КПП "Каменный Лог — Мядынинкай". Его прикрыли замаскированные танк Т-72Б и БМП-2, рассказали аналитики.

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Белорусы установили блокпост возле границы с Литвой. Об этом сообщили в "Беларускі Гаюн" в Telegram 18 марта.

"На границе с Литвой установлен блокпост с танком и БМП", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что белорусский блокпост установлен на трассе М7 в десяти километрах от КПП "Каменный Лог — Мядынинкай". Зато службу несут военнослужащие 19-й механизированной бригады, приехавшие в Ошманский район из-за проверки боевой готовности белорусской армии.

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В пресс-службе Министерства обороны Беларуси отметили, что в рамках проверки боевой готовности подразделение одной из бригад отправилось из района сосредоточения в боевые порядки (расположение подразделения для ведения боя, — ред.)

"Личный состав оборудовал блокпосты и районы бронегрупп в инженерном отношении", — рассказали в оборонном ведомстве Беларуси.

Фото: Минобороны РБ Фото: Минобороны РБ Фото: Минобороны РБ Фото: Минобороны РБ Фото: Минобороны РБ

По сообщению МО РБ, военные замаскировали технику и приступили к выполнению учебно-боевых задач. В частности, в тылу района проводят занятия по тактико-специальной, тактико-медицинской, инженерной и технической подготовке.

В "Беларускі Гаюн" отметили, что блокпост прикрыли замаскированные танк Т-72Б и БМП-2. Сейчас нет информации об осмотрах машин, которые проезжали через блокпост.

Напомним, 15 марта стало известно, что РФ разместила часть своего ядерного оружия в Беларуси, а именно возле города Осиповичи. Недавно один из складов в центральной части страны прошел через модернизацию.

14 марта в "Беларускі Гаюн" рассказали, что ВС РБ перебросили военную технику и военных к границе с Литвой. В частности, в эшелон входило 46 вагонов.