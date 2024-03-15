Модернизировали склад: РФ разместила ядерное оружие в Беларуси под Осиповичами, — FAS (фото)

По информации Федерации американских ученых, на указанном месте появились дополнительные периметры безопасности и точка доступа. Модернизация началась после визита одного из российских чиновников.

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Уже достаточно времени прошло с момента, как Россия разместила часть своего ядерного оружия на территории Беларуси. В Федерации американских ученых (FAS) рассказали, где именно оно может находиться.

По данным экспертов, один из складов в центральной части Беларуси недавно прошел через модернизацию. На нем появились дополнительные периметры безопасности и точка доступа. Это может говорить о том, что он стал пригоден для хранения российских ядерных боеголовок для ракетных пусковых установок "Искандер".

"Модернизированный корпус расположен внутри существующего военного склада к востоку от города Осиповичи. Утечка документов на Discord показала, что в феврале 2023 года ЦРУ сообщило, что "высокопоставленный офицер Министерства обороны России проинспектировал объект в окрестностях Осиповичей на предмет возможной модернизации" для использования в качестве "хранилища ядерных боеголовок в Беларуси", — говорится в сообщении.

В Федерации американских ученых нашли, где может располагаться ядерное оружие в Беларуси Фото: FAS

Компания Maxar Technologies также поделилась спутниковым снимком, на котором можно заметить, что хранилище под Осиповичами действительно прошло через модернизацию. Там появились несколько ограждений и охраняемый пункт доступа с крышей.

В Федерации американских ученых нашли, где может располагаться ядерное оружие в Беларуси Фото: FAS

Более того, становится понятно, что работы на складе начались как раз после того, как его посетил один из российских чиновников. Продвигалась модернизация достаточно медленно и первоначально рабочие сделали двухслойный периметр безопасности, чего оказалось недостаточно.

В октябре прошлого года строительство продолжилось. В результате в январе было уже 4 таких периметра.

Напомним, 8 января сообщалось, что РФ размещает ядерное оружие в Беларуси вблизи границ НАТО, о чем написали в WSJ. Разведка Миноборны США подтверждает правдивость заявлений главы Кремля об отправке ядерного оружия в Беларусь.