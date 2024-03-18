Білоруси поставили блокпост із танком і БМП біля кордону: що відбувається (фото)

Блокпост встановлена на трасі М7 за десять кілометрів від КПП "Кам'яний Лог — Мядинінкай". Його прикрили замасковані танк Т-72Б і БМП-2, розповіли аналітики.

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Білоруси встановили блокпост біля кордону з Литвою. Про це повідомили в "Беларускі Гаюн" в Telegram 18 березня.

"На кордоні з Литвою встановлено блокпост з танком та БМП", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що білоруський блокпост встановлено на трасі М7 за десять кілометрів від КПП "Кам'яний Лог — Мядинінкай". Натомість службу несуть військовослужбовці 19-ї механізованої бригади, що приїхали до Ошманського району через перевірку бойової готовності білоруської армії.

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У пресслужбі Міністерства оборони Білорусі зауважили, що в межах перевірки бойової готовності підрозділ однієї з бригад вирушив із району зосередження до бойових порядків (розташування підрозділу для ведення бою, — ред.)

"Особовий склад обладнав блокпости та райони бронегруп в інженерному відношенні", — розповіли в оборонному відомстві Білорусі.

Фото: Мiноборони РБ Фото: Мiноборони РБ Фото: Мiноборони РБ Фото: Мiноборони РБ Фото: Мiноборони РБ

За повідомленням МО РБ, військові замаскували техніку і розпочали виконання навчально-бойових завдань. Зокрема, в тилу району проводять заняття з тактико-спеціальної, тактико-медичної, інженерної й технічної підготовки.

У "Беларускі Гаюн" зауважили, що блокпост прикрили замасковані танк Т-72Б і БМП-2. Нині немає інформації про огляди машин, які проїжджали через блокпост.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що РФ розмістила частину своєї ядерної зброї в Білорусі, а саме біля міста Осиповичі. Нещодавно один зі складів у центральній частині країни пройшов через модернізацію.

14 березня у "Беларускі Гаюн" розповіли, що ЗС РБ перекинула військову техніку і військових до кордону з Литвою. Зокрема, до ешелону входило 46 вагонів.