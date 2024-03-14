Танки і БМП: Білорусь направила ешелон військової техніки до кордону з Литвою, — "Гаюн" (фото)

За даними моніторингової групи, в ешелоні розміщені бойові машини піхоти, танки Т-72Б, інженерна військова техніка та автомобілі. Крім того, нарахували три вагони зі спорядженням і боєприпасами.

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Білорусь перекинула військову техніку і військовослужбовців до кордону з Литвою в ніч на 14 березня. Ешелон складався з 46 вагонів і був спрямований в Ошмянський район. Про це 14 березня повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" у своєму Telegram-каналі, а також інформує "Спільнота залізничників Білорусі".

Згідно з даними "Гаюна", підрозділи 19-ї механізованої бригади, включно з 1-м окремим механізованим батальйоном та 4-м окремим танковим батальйоном, перемістили в Ошмянський район, який межує з Литвою.

Фото зі станції Заслонове під час навантаження 1-го окремого механізованого батальйону 19-ї механізованої бригади Фото: "Спільнота залізничників Білорусі"

За інформацією "Спільноти залізничників Білорусі", ешелон із військовою технікою прибув на станцію Ошмяни вночі. У складі ешелону були:

4 пасажирські вагони з особовим складом Збройних сил Білорусі;

3 критих вагони зі спорядженням і боєприпасами;

39 вагонів-платформ. На цих платформах було розміщено бойові машини піхоти, танки Т-72Б, інженерну військову техніку та автомобілі.

Фото: "Спільнота залізничників Білорусі"

"Міністерством оборони Білорусі заявлялося, що навантаження цього ешелону виконують у межах перевірки бойової готовності з'єднань і військових частин Збройних Сил", — зазначають в організації.

Фото: "Спільнота залізничників Білорусі"

За даними "Гаюна", переміщення підрозділів 19-ї механізованої бригади до кордону відбувалося в кілька етапів: 11 березня було сформовано перший ешелон на станції Заслонове, 12 березня його помітили в Орші, а 13 березня вирушив другий ешелон зі станції Заслонове, з технікою 4-го окремого танкового батальйону. Обидва ешелони були об'єднані 13 березня і відправлені на станцію Ошмяни.

Перевірка бойової готовності в Білорусі

11 березня стало відомо, що у Збройних силах Білорусі розпочали перевірку бойової готовності. У Міноборони країни зазначили, що перевірка має комплексний характер, зокрема військові мають приїхати в призначені райони, провести низку навчань і тренувань, зокрема з бойовою стрільбою. Також заплановано перекидання військової техніки.

Раніше, 22 лютого, "Беларускі Гаюн" повідомляв, що в Білорусі заплановані масштабні військові навчання армії РБ і РФ на 2025 рік, однак вони можуть не відбутися через війну в Україні.