По словам аналитиков, западные издания, официальные лица и международные организации давно опровергли российскую версию о биологических лабораториях. В свою очередь, российские войска неоднократно применяли фосфорные боеприпасы в городских территорий Украины и подвергали риску гражданское население.

Кремль продолжает использовать давно опровергнутые нарративы в своих информационных операциях, цель которых — помешать поддержке Украины со стороны стран Запада. Посол России в Гааге Владимир Тарабрин в своем недавнем интервью вновь сослался на опровергнутое утверждение о том, что Украина якобы разрабатывает биологическое оружие в финансируемых США и НАТО биолабораториях. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 25 марта.

По словам Тарабрина, ВСУ "систематически" задействуют "широкий спектр токсичных химикатов" против российских военнослужащих на неуказанных участках передовой.

Упоминание Тарабриным уже развенчанной истории о биолабораториях ставит под сомнение другие его обвинения, отмечают журналисты.

Сообщается что неназванное командование российской роты заявило, что ВСУ якобы применяют в неуказанных районах Запорожской области фосфорные боеприпасы, которые не запрещены в конвенциональных боевых действиях, но запрещены применительно к гражданскому населению.

Карта, использовавшаяся в сюжете российской пропаганды

В опубликованном сюжете российских "Известий" сообщается, что Минобороны РФ показало карту с 30 биолабораториями, которые якобы находятся на территории Украины. Пять таких лабораторий — на западе Украины: в Ужгороде, Львове, Тернополе, Луцке и Хмельницком. Еще три — в центре: в Виннице, Киеве и Днепре.

По словам аналитиков, российские войска применяли фосфорные боеприпасы в городских территорий Украины, неоднократно подвергая риску гражданское население. Кремлевские чиновники, в том числе президент РФ Владимир Путин, обвиняли Запад в финансировании биолабораторий в Украине еще до полномасштабного вторжения. Западные издания, официальные лица и международные организации уже давно опровергли такую российскую версию.

Аналитики напомнили о сообщениях и в украинских, и российских источниках о том, что войска РФ используют хлорпикрин, который запрещен КХО. Россия ратифицировала эту конвенцию в 1997 году. Несколько источников предоставили доказательства использования этих химвеществ против позиций Сил обороны Украины.

Напомним, что ВС РФ во время атак на Таврическом направлении в нарушение конвенции о химическом оружии неоднократно сбрасывали гранаты с хлорпикрином.

Также Фокус в своем материале объяснял, как бойцам ВСУ защититься от отравлений.