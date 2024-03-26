Испытания только завершились: украинский офицер оценил запас "Цирконов" у России

По данным майора НГУ в запасе Алексея Гетьмана, на вооружении РФ может находиться приблизительно 10 противокорабельных ракет "Циркон".

В России только год назад введена на вооружение противокорабельная ракета "Циркон". Вероятно, оккупанты не смогли произвести большое количество таких ракет. Об этом сообщил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телемарафона.

По его словам, эта ракета была взята на вооружение в январе 2023 года, то есть только завершились испытания.

"Цирконов" у них точно не много, если они сделали 10, то это очень хорошо. Я предполагаю, что у них около 10 таких ракет, исходя из того, сколько у них "Кинжалов" — где-то 20-25. Сомневаюсь, что они могли сделать больше. Вчера это была антирекламная акция для российского ВПК. Они про "Кинжал" рассказывали, что невозможно его сбить современными и перспективными средствами ПВО, а про Циркон и вовсе", — сказал Гетьман.

В то же время он отметил, что все тактико-технические характеристики, предоставляемые Россией для своего вооружения, начиная от танков и заканчивая ракетами, значительно преувеличены.

Удар "Цирконом" по Киеву

Напомним, что 25 марта российские войска обстреляли Киев ракетами. Взрывы прогремели сразу после тревоги. Противник запустил ракетное вооружение в сторону столицы из оккупированного Крыма. Зафиксировано падение обломков вражеских ракет в трех районах города.

В Печерском районе количество пострадавших возросло до десяти человек и среди раненых также есть 16-летняя девушка. Двух из них госпитализировали, а восемь получили помощь прямо на месте. Предупредили и о возможном увеличении количества пострадавших.