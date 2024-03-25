"Это экспериментальные пуски": в Defense Express объяснили удар РФ по Киеву "Цирконом"

Россия могла отрабатывать определенные вопросы практического запуска во время атаки на Киев. Ракеты летят по квазибаллистической траектории, выходя на самую высокую высоту в 20-40 км.

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Скорее всего, российские оккупанты утром 25 марта нанесли удар по Киеву ракетами 3М22 "Циркон", устроив экспериментальные пуски. Об этом сообщил LIGA.net Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express.

По его мнению, это были экспериментальные пуски, во время которых отрабатывались определенные вопросы практического запуска этих ракет. В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз подтвердили атаку именно этим оружием. Эксперты и в дальнейшем работают с обломками перехваченной российской ракеты.

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ВСУ сбили сразу две ракеты "Циркон", которыми атаковали Киев, — Defense Express

"Вполне вероятно, что это были экспериментальные пуски", — пояснил он.

Специалист отметил, что эти ракеты летят по квазибаллистической траектории, выходя на самую высокую высоту в 20-40 км. Они могут развивать свою максимальную скорость до 8-9 Мах.

Обстрел Киева "Цирконом" 25 марта

Российские оккупанты 25 марта обстреляли Киев ракетами. Взрывы прогремели сразу после тревоги. Противник запустил ракетное вооружение в сторону столицы из оккупированного Крыма. Зафиксировано падение обломков вражеских ракет в трех районах города.

В Печерском районе количество пострадавших возросло до десяти человек и среди раненых также есть 16-летняя девушка. Двух из них госпитализировали, а восемь получили помощь прямо на месте. Предупредили и о возможном увеличении количества пострадавших.

Напомним, 25 марта в Defense Express информировали, что пуск ракет "Циркон" невозможно спрогнозировать. В то же время время время их подлета из Крыма в Киев измеряется в минутах. Эксперт Валерий Рябых предупредил, что пуски этих ракет можно зафиксировать только уже в полете, а время подлета к столице составляет незначительное время.