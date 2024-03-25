"Це експериментальні пуски": у Defense Express пояснили удар РФ по Києву "Цирконом"

Росія могла відпрацьовувати певні питання практичного запуску під час атаки на Київ. Ракети летять за квазібалістичною траєкторією, виходячи на найвищу висоту 20-40 км.

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Найімовірніше, російські окупанти вранці 25 березня завдали удару по Києву ракетами 3М22 "Циркон", влаштувавши експериментальні пуски. Про це повідомив LIGA.net Валерій Рябих, директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

На його думку, це були експериментальні пуски, під час яких відпрацьовувалися певні питання практичного запуску цих ракет. У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз підтвердили атаку саме цією зброєю. Експерти й надалі працюють із уламками перехопленої російської ракети.

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ЗСУ збили одразу дві ракети "Циркон", якими атакували Київ, — Defense Express

"Цілком вірогідно, що це були експериментальні пуски", — пояснив він.

Фахівець зазначив, що ці ракети летять за квазібалістичною траєкторією, виходячи на найвищу висоту 20-40 км. Вони можуть розвивати свою максимальну швидкість до 8-9 Мах.

Обстріл Києва "Цирконом" 25 березня

Російські окупанти 25 березня обстріляли Київ ракетами. Вибухи прогриміли одразу після тривоги. Противник запустив ракетне озброєння в бік столиці з окупованого Криму. Зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у трьох районах міста.

У Печерському районі кількість постраждалих зросла до десяти осіб, і серед поранених також є 16-річна дівчина. Двох із них госпіталізували, а восьмеро отримали допомогу просто на місці. Попередили й щодо можливого збільшення кількості постраждалих.

Нагадаємо, 25 березня в Defense Express інформували, що пуск ракет "Циркон" неможливо спрогнозувати. Водночас час їх підльоту з Криму до Києва вимірюється хвилинами. Експерт Валерій Рябих попередив, що пуски цих ракет можна зафіксувати лише вже в польоті, а час підльоту до столиці становить незначний час.