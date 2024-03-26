Хотят нанести максимальный ущерб югу: Гуменюк объяснила тактику двойных ударов ВС РФ (видео)

По словам представительницы ОК "Юг", противник использует точечные баллистические удары в качестве замены массированных ракетных обстрелов. Также это один из ответов на отсутствие успехов на фронте.

Российские оккупанты продолжают ракетный террор и сейчас избрали для себя новую тактику. С небольшой паузой наносится сразу несколько ударов. Об этом заявила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 26 марта.

По ее словам, во время атаки по Одессе противник также применял этот метод. Речь идет о двойном ударе — сначала был зафиксирован взрыв в рекреационной зоне, а спустя несколько минут, после прибыли оперативных служб, прозвучал второй.

ВС РФ не имеют преимуществ на линии фронта, поэтому выбирают метод террора в отношении мирного населения.

"То, что враг сейчас применяет одиночные точечные баллистические удары — это тактика террора, которую он может "предложить" на замену массированных ракетных обстрелов. Время, когда готовятся следующие массированные обстрелы, враг пытается заполнять вот таким образом", — заявила Наталья Гуменюк.

Отдельно представительница ОК "Юг" добавила, что применение россиянами баллистического вооружения, как это было в Одессе, нельзя отнести к "радикальной новой" тактике. В такой способ противник лишь желает нанести максимальный ущерб мирным городам и продемонстрировать то, что защита ПВО якобы не срабатывает.

Украинская сторона тем временем продолжает работать над тем, чтобы регионы были плотно и мощно защищены от действий ВС РФ. Системы противовоздушной обороны ставят в местах, где это особо необходимо.

Напомним, 25 марта сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Киев ракетами. Взрывы прогремели сразу после тревоги. Противник запустил ракетное вооружение в сторону столицы с оккупированного Крыма. Зафиксировано падение обломков вражеских ракет в трех районах города. На месте работают наряды полиции, медики и спасатели.

Спустя несколько часов противник нанес удары снова, но в этот раз взрывы прозвучали в Одессе. Всего было зафиксировано 3 пуска — два в направлении Одессы, а еще один — в сторону Полтавы. Всего прозвучало как минимум 2 взрыва с небольшой паузой.