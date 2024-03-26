Удар по БДК "Константин Ольшанский": Украина начала модернизировать ракеты "Нептун", — Братчук

По мнению спикера УДА, украинская противокорабельная ракета, которая нанесла поражение крейсеру "Москва", сегодня является одним из основных игроков в Черном море.

Противокорабельная крылатая ракета Р-360 "Нептун", которую Силы обороны применили для атаки на большой десантный корабль (БДК) "Константин Ольшанский", вероятно, была модернизирована. Об этом во вторник, 26 марта, рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, планы на потопление корабля украинское командование вынашивало давно.

"Мы не могли дать врагу такого шанса, чтобы "Ольшанский" работал на россиян. Поэтому и было соответствующее поражение, соответствующее решение было принято заранее", — рассказал Братчук.

Он также отметил вероятную модернизацию ракеты "Нептун" и ее увеличившуюся убойную силу, которая привела к успешным результатам в бою.

"Именно "Нептун", который нанес поражение в свое время и крейсеру "Москва", и "сегодня фигурирует как один из основных игроков со стороны Сил обороны на этом военно-морском направлении. Это не может не радовать. "Нептун" не такой, как был два года назад. Он развивается, он, возможно, обновляется и обладает более убойной силой. Поэтому и такие результаты демонстрирует. Я думаю, что это далеко не последний результат по поражению Черноморского флота Российской Федерации", — резюмировал Братчук.

Что говорят эксперты

Военные обозреватели издания Defence Express обратили внимание, что, согласно официальным данным, дальность полета ракеты "Нептун" составляет порядка 280 км. Однако с учетом того, что ракета должна еще преодолеть расстояние для обхода вражеских систем противовоздушной обороны, этот показатель, вероятно, достигает 400 км.

Кроме того, согласно данным на 2021 год, ракета могла атаковать "малые", "средние" и "большие" цели. Однако, эффективность ее наведения зависит от уровня помех. В бухтах с другими кораблями или при наличии систем РЭБ сложность повышается. Поэтому распределение целей важно для предотвращения повторных ударов по одной цели в условиях залпового пуска, иначе несколько ракет могут поразить одну и ту же цель. Это, по мнению, экспертов говорит о том, что ракета "Нептун" получила новые возможности за последние годы.

Напомним, 26 марта стало известно, что Силы обороны Украины атаковали большой десантный корабль "Константин Ольшанский", который россияне захватили во время оккупации Крымского полуострова в 2014 году. Россияне хотели выдать корабль "Константин Ольшанский" за один из своих БДК, в частности "Минск" или "Оленегорский горняк", которые ранее были повреждены украинскими бойцами.

Также 26 марта представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что российский корабль "Иван Хурс" получил серьезные повреждения во время ракетной атаки Сил обороні по Севастопольской бухте в оккупированном Крыму.