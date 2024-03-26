Подбитые российские БДК: ракеты "Нептун" прошли глубокую модернизацию, — эксперты

Украинские силы нанесли поражение российскому кораблю "Константин Ольшанский" ракетами "Нептун", у которых, по мнению аналитиков, увеличена дальность действия и улучшены системы наведения.

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Украинские силы атаковали большой десантный корабль (БДК) "Константин Ольшанский" Черноморского флота РФ. Для поражения корабля противника ВСУ применили ракеты Р-360 "Нептун", которые приобрели новые возможности благодаря глубокой модернизации. Такое мнение высказали обозреватели Defense Express.

В публикации говорится, что российский БДК в момент атаки находился в бухте Севастополя 9 лет. По словам спикера украинских ВМС Дмитрий Плетенчука, россияне пытались вернуть корабль в строй и выдать его за отремонтированный БДК "Минск", который был подбит в сентябре прошлого года.

Но планам оккупантов не суждено было сбыться, поскольку Силы обороны нанесли ракетный удар по российскому кораблю, и в настоящее время степень его повреждения уточняются.

"Главное то, что для атаки по "Константину Ольшанскому" была использована украинская противокорабельная ракета "Нептун". А указание того, что для атаки был выбран именно "Нептун" с огромной долей вероятности означает, что эта ракета прошла глубокую модернизацию", — утверждают в Defense Express.

БДК "Константин Ольшанский"

Что могло быть улучшено

В пользу такого предположения говорит дальность атаки. Эксперты обратили внимание на то, что согласно официальным данным для "Нептуна" она составляет порядка 280 км. Однако с учетом того, что ракета должна еще потратить расстояние на обход вражеских систем ПВО, этот показатель, скорее всего, достигает 400 км.

Но главный вопрос, подчеркивают эксперты, — в селекции цели во момент атаки. Согласно открытым данным, по состоянию на 2021 год ракета "Нептун" с активной радиолокационной головкой самонаведения могла различать и атаковать цели, которые разделялись на "малые", "средние" и "большие". При этом возможности оружия позволяли наносить удары по кораблям в открытом море.

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Иными словами, системам наведения проще находить цели в ситуации, когда количество условных помех сведено к минимуму. Другое дело, когда ракете необходимо поразить цель в бухте, заполненной другими кораблями, — в таком случае, к ее системам наведения уже предъявлены совсем иные требования. Кроме того, в таких локациях могут быть расположены системы РЭБ, что значительно усложняет выполнение боевой задачи.

Следовательно, распределение целей — это крайне сложная задача в условиях залпового пуска, так как в противном случае ракеты могут поразить одну и ту же цель.

"Таким образом, все что можно сказать — "Нептун" за последние годы очень сильно развился и получил новые крайне важные возможности", — подытожили эксперты.

Напомним, 26 марта представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что российский корабль "Иван Хурс" получил серьезные повреждения во время ракетной атаки ВСУ по Севастопольской бухте в оккупированном Крыму.