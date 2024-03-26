Мобилизации с 18 лет не будет: комитет Рады не одобрил скандальную правку, — нардеп

По словам парламентария Алексея Гончаренко, правка, которая могла привести к принудительной мобилизации с 18 лет, была отклонена профильным комитетом Верховной Рады. Против этой правки также выступил омбудсмен.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отклонил правку к законопроекту о мобилизации, которая предполагала мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщил нардеп от политической фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Комитет по нацбезопасности только что отклонил правку, которая могла привести к принудительной мобилизации, начиная с 18-летнего возраста", — заявил нардеп.

Критика мобилизации с 18 лет

26 марта в сети опубликовали видео с комментарием омбудсмена Дмитрия Лубинца, который он дал журналистам во время встречи с турецким коллегой Шерефом Малкочем касательно правки к законопроекту о мобилизации лиц с 18 до 24 лет. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что выступает против такой правки.

"Я скажу откровенно, что буду категорически выступать против, но в предложенной редакции я такой нормы не вижу. Возможно, была какая-то правка нардепов, которая была учтена профильным комитетом — это может теоретически позволять. Но увидим окончательную редакцию, тогда будем публично заявлять свою позицию", — сказал Лубинец.

Ранее, 25 марта, оппозиционный нардеп Дмитрий Разумков заявил, что в новом мобилизационном законопроекте есть норма, которая "реально позволит мобилизовать людей с 18 лет". Разумков утверждает, что в тексте законопроекта якобы содержатся следующие положения: если человек завершит базовую военную подготовку в 18 лет, то он приобретет военно-учетную специальность, будет включен в военный учет — и это возможно приведет к тому, что его могут мобилизовать уже в 19 лет.

При этом нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Здебский заявил, что в соответствии с новым законопроектом о мобилизации, студенты образовательных учреждений будут получать военную специальность в процессе своего обучения, однако призываться на военную службу им не предстоит до достижения возраста 25 лет.