"Сидят там и волнуются": в ВМСУ рассказали, какие еще корабли РФ уничтожит Украина (видео)

По словам Дмитрия Плетенчука, в начале полномасштабного вторжения российские корабли можно было увидеть из окон многоэтажек Одессы. Теперь же ситуация совсем другая.

Первыми целями в Черном море для Украины являются российские корабли-носители крылатых ракет. Об этом "24 каналу" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, это единственные суда, которые могут быть использованы для нанесения огневого поражения по территории Украины.

"Несмотря на то, что россияне имеют проблемы с логистикой, с загрузкой и производством ракет, эти корабли остаются потенциально опасными. Однако в море они не выходят, и уже много месяцев не применяют крылатые ракеты", — рассказал Плетенчук.

Он также прокомментировал слова британского министра обороны Гранта Шаппса, который назвал Черноморский флот РФ "функционально неактивным". Плетенчук заявил, что в начале полномасштабного вторжения российские корабли можно было увидеть из окон многоэтажек Одессы. Теперь же ситуация совсем другая.

Так, по словам представителя ВМСУ, российские корабли скрываются в восточной части Черного моря.

"Закрылись боновыми заграждениями, сидят там и волнуются, чтобы еще туда не прилетело. Конечно, что-то у них "пошло не так" и инициатива на нашей стороне. А это очень важно во время боевых действий", — сказал Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук об ударах по Черноморскому флоту РФ (смотреть с 38 минуты)

Ранее СМИ сообщали, что ракеты "Нептун" прошли глубокую модернизацию. Украинские силы нанесли поражение российскому кораблю "Константин Ольшанский" ракетами "Нептун", у которых, по мнению аналитиков, увеличена дальность действия и улучшены системы наведения.

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