Инициатива Чехии: Украина может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, — МИД

По словам главы Министерства иностранных дел Чешской Республики сама по себе информация о будущей помощи повлияла на действия ВСУ на поле боя, которые "изменили взгляд на использование текущих запасов".

Украина может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, что почти в два раза больше изначально заявленного количества в 800 тысяч штук. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Bloomberg.

Липавский отметил, что финансирование первых поставок должно быть обеспечено до начала их отправки в Украину, поэтому чешская инициатива сама по себе не будет достаточной для поддержки страны.

Министр подчеркнул, что что возглавляемая Чехией инициатива, предусматривающая закупку около снарядов из источников за пределами Европейского союза, приносит свои плоды, даже несмотря на то, что до поставки еще не начались и не начнутся в ближайшие недели.

"Как мы видим, это уже помогает Украине лучше воевать, потому что они знают, что у них будет поставка свежих боеприпасов, что изменило их взгляд на использование текущих запасов", — сказал Липавский в интервью в Праге в понедельник.

При этом, как отмечает издание, Липавский не назвал сроков поставки первых партий боеприпасов в Украину.

Чехия нашла для Украины сотни тысяч боеприпасов

18 марта американские СМИ писали, что Чехия активно использует свои контакты времен холодной войны для обеспечения Украины необходимыми боеприпасами. В условиях, когда США заблокировали помощь в поставках оружия, производство боеприпасов на Западе неспешно расширяется, а запасы Украины уменьшаются, Прага прибегает к закупкам у стран-партнеров России.

По данным журналистов, Чехия уже получила около 800 тысяч артиллерийских снарядов от различных поставщиков по всему миру и выявила еще 700 тысяч единиц, которые могут быть заказаны при наличии дополнительного финансирования. Первый транш из 300 тысяч снарядов уже обеспечен, причем наибольший вклад внесла Германии.

Снаряды включают 300 000 снарядов советского стандарта и около 500 000 снарядов западного производства, которые будут поставлены партиями до конца года.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что Чехия нашла дополнительные боеприпасы для Украины в количестве 200 тысяч. 6 марта сообщалось, что союзники Украины выделили почти все нужное финансирование для возглавляемой Чехией инициативы по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов.