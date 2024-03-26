Удары "Цирконами" как признак отчаяния: новая ракета РФ состоит из иностранных деталей

Эксперт Анатолий Храпчинский предупредил, что Россия меняет тактику и не жалеет редких ракет для сокрушительных атак. По его оценке, применение баллистики врагом увеличивается.

Утром 25 марта ВС РФ осуществили ракетный обстрел Киева. Сообщалось, что над столицей сбили две ракеты типа "Циркон". Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии "Эспрессо" рассказал, чем опасно это оружие и что нового удалось о нем выяснить.

По его словам, больший обломок "Циркона" позволит тщательно исследовать ракету и подтвердить или опровергнуть ее заявленные характеристики. Известно, что "Циркон" — это баллистическая ракета, которую оккупанты могут запускать из Крыма.

"Поэтому время подлета очень короткое, и нужно соблюдать все меры безопасности. Россия начала активно использовать такие остатки сверхважного оружия от отчаяния потому, что у них нет побед на линии фронта", — подчеркнул Храпчинский.

Он предупредил, что Россия меняет тактику обстрелов Украины. Цель врага — нанести как можно больше убытков, поэтому он не жалеет даже довольно редкого оружия.

"Следует отметить, что ракета "Циркон" почти полностью состоит из иностранных элементов. Не уверен, что РФ может производить их в большом количестве или на промышленном уровне", — отметил эксперт.

Он отметил, что Украине необходимо усиливать ПВО, в частности противодействие баллистике. Последний массированный обстрел показывает, что ВС РФ используют все больше таких ракет.

"Нам желательно получить усиленные системы Patriot. Также было бы хорошо, если бы мы получили систему THAAD, которую просили еще до предоставления Patriot, которая способна сбивать баллистические ракеты на высоте более 100 км над землей", — добавил Храпчинский.

Напомним, в Defense Express информировали, что ракеты "Циркон" очень опасны из-за своей "очень высокой скорости". В Киев они долетают за считанные минуты.

Также в Defense Express сообщали, что удар "Цирконами" по Киеву вероятнее всего был экспериментальным. Российские захватчики отрабатывали практический запуск своего нового оружия.