В Раде заблокировали закон о повторном медосмотре ограниченно годных мужчин

В парламенте зарегистрировали сразу два проекта постановлений об отмене закона о повторном медосмотре для ограниченно годных, без рассмотрения которых уже принятый документ не вступит в силу.

В Верховной Раде зарегистрировали сразу два постановления об отмене закона №10313, который предусматривает, что мужчины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр. Пока эти проекты постановлений не рассмотрит Верховная Рада это будет блокировать подписание и вступление в силу принятого 21 марта закона. Об этом свидетельствуют карточки проектов постановлений 10313-П и 10313-П1 на сайте Верховной Рады.

По словам автора одного из проекта постановления об отмене закона №10313 лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, сравнительную таблицу, которая содержит 231 правку к документу предоставили только в день голосования, а потому подробно ознакомиться и изучить изменения, которые предлагались, народные депутаты Украины не имели возможности.

"Такие принятые в нарушение Регламента нормы уже вызвали немалый негативный резонанс в обществе. По сути это приведет к тому, что многие реально не пригодные для выполнения боевых задач граждане, которые теперь признаны "ограниченно годными", будут, как в известном анекдоте, признаны, "по рекомендациям сверху", "годными" и отправлены туда, где с них реально и не может быть пользы для дела Обороны", — отметил автор другого проекта постановления об отмене нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

Он также заявил, что часть ограниченно годных, которые пойдут проходить повторную ВВК, прогнозируемо станут жертвами коррупционных схем, ведь даже с реально непригодных мужчин будут пытаться взять какие-то "гонорары" за официальное признание таковыми.

Сейчас оба постановления предоставлены профильному комитету для ознакомления. Когда именно их рассмотрят неизвестно.

Напомним, 21 марта нардепы поддержали во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". Согласно документу, военнообязанные мужчины, которые имеют статус ограниченно годных, обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). На получение нового заключения о пригодности или непригодности у них есть девять месяцев.

Кроме того, 25 марта член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что нужно навести порядок и четко определить, кто пригоден, а кто непригоден к военной службе. И только после этого те, кто окажутся пригодными, смогут пополнить вакантные места в боевых подразделениях и бригадах.