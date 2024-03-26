За месяц как за год: как развилось производство оружия в Украине во время войны, — AP (фото)

По словам журналистов, сейчас 80% оборонной отрасли Украины – это частные предприятия, хотя год назад ситуация была противоположной.

Правительство Украины пытается активно развивать отечественную оборонную промышленность в надежде, что это поможет изменить ситуацию на фронте. Об этом пишет Associated Press.

По словам журналистов, в 2024 году украинское правительство заложило в бюджет почти 1,4 миллиарда долларов на покупку и разработку оружия внутри страны. Это в 20 раз больше, чем до полномасштабного вторжения России.

Кроме того, как сообщается, большая часть оружия теперь закупается на частных заводах. Они возникают по всей стране и быстро захватывают отрасль, в которой ранее доминировали государственные компании.

Как рассказал 64-летний Анатолий Кузьмин, который владеет частным минометным заводом на западе Украины, его предприятие производит около 20 тысяч снарядов в месяц. Ранее завод занимался изготовлением сельскохозяйственной техники.

Производство оружия в Украине Фото: Скриншот

"Я чувствую, что мы приближаем нашу страну к победе", — сказал он.

Сообщается, что Кузьмин планирует, что в долгосрочной перспективе завод начнет производить до 100 тысяч снарядов каждый месяц.

По словам журналистов, Анатолий Кузьмин – один из многих предпринимателей, которые уже преобразуют украинскую оборонную промышленность. Так, сейчас 80% этой отрасли – это частные предприятия, хотя год назад ситуация была противоположной. Кроме того, это резкий контраст с российской оборонной промышленностью, контролируемой государством.

"Наша мечта — создать завод по производству взрывчатых веществ", — сказал Кузьмин.

Министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин заявил, что производство минометных снарядов в Украине увеличилось примерно в 40 раз, если сравнивать с прошлым годом. А производство боеприпасов для артиллерии выросло почти в три раза.

Кроме того, как сообщается, также произошел бум стартапов по производству дронов. Правительство выделило на эту технологию около 1 миллиарда долларов.

Производство военной техники в Украине Фото: Скриншот

"Теперь мы производим за месяц то, что раньше производили за год", — сказал Владислав Бельбас, генеральный директор компании "Украинская бронетехника".

Кроме того, морские беспилотники украинского производства зарекомендовали себя как эффективное оружие против российского флота в Черном море.

Поможет ли скачок ВПК победить Россию

Правда, как рассказал научный сотрудник Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра Тревор Тейлор, какой бы впечатляющей ни была трансформация оборонного сектора Украины, у страны нет шансов победить Россию без мощной поддержки Запада

"Украина не способна производить все боеприпасы, которые ей нужны", — сказал Тейлор.

По его словам, задержка американской помощи в размере 60 миллиардов долларов действительно оказывается серьезным препятствием для победы над оккупантами.

В материале говорится, что с начала полномасштабной войны правительство Украины пытается стать более эффективным, в том числе за счет повышения прозрачности процесса заключения контрактов. Но чиновники говорят, что стране предстоит пройти долгий путь. Незадолго до увольнения бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул эту проблему в статье. Он писал, что оборонный сектор Украины остается "подрезанным" из-за слишком большого количества правил и отсутствия конкуренции.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall получит от ЕС 130 млн евро для увеличения производства боеприпасов. Средства будут направлены на реализацию шести проектов европейских дочерних предприятий Rheinmetall AG в Германии, Венгрии, Румынии и Испании.