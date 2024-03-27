Воздушная тревога и взрывы в Белгороде: в РФ пожаловались на новый обстрел (видео)

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, российские силы ПВО якобы сбили 18 воздушных целей на подлете к областному центру.

В ночь на 27 марта территория Белгородской области Российской Федерации подверглась обстрелу. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала противовоздушная оборона. По его словам, силы ПВО якобы уничтожили 18 воздушных целей на подлете к областному центру.

Чиновник также утверждает, что в результате атаки пострадал один мужчина.

Гладков сообщил, что в поселке Дубовое Белгородского района повреждены девять частных домовладений и шесть автомобилей, а в селе Таврово – два частных домовладения и два автомобиля. Кроме того, глава региона сообщил о повреждении кровли одного дома в селе Никольское.

"Все оперативные службы работают на местах. Обход территории будет продолжен в светлое время суток", — написал Гладков.

В Минобороны РФ никак не прокомментировали обстрел Белгородской области.

В свою очередь местные Telegram-каналы опубликовали предупреждение о ракетной угрозе и видео, на которых можно услышать сирену воздушной тревоги.

Напомним, на территории Белгородской области также были слышны взрывы в ночь на 26 марта. Вячеслав Гладков заявил об уничтожении 13 воздушных целей, двоих пострадавших и повреждении более 20 зданий.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что в Белгороде зафиксированы попадания и разрушения вследствие "прилетов" и падения обломков, а также повреждения нескольких зданий и пары автомобилей на проспекте Славы.