"Прилеты" и разрушения: в российском Белгороде заявили о взрывах и работе ПВО (фото, видео)

Местные паблики со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщают, что над Белгородской областью в ходе последнего обстрела 24 марта якобы уничтожено 22 реактивных снаряда РСЗО Vampire.

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В российском Белгороде очередной раз сообщили об обстреле города и области в воскресенье, 24 марта. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

Местные телеграм-каналы пишут, что над городом работает ПВО. Они же информируют, что предварительно известно о повреждениях в общежитии Белгородского технологического университета.

Также в городе зафиксированы попадания и разрушения вследствие "прилетов" и падения обломков. Есть некоторые повреждения нескольких зданий и пары автомобилей на проспекте Славы, где перекрыто движение.

В то же время телеграм-канал Baza сообщает о шести пострадавших во время обстрела 24 марта Белгорода, однако о степени тяжести ранения неизвестно.

Одновременно, как информируют местные паблики со ссылкой на Министерство обороны РФ, над Белгородской областью в ходе последнего обстрела 24 марта якобы уничтожено 22 реактивных снаряда РСЗО Vampire.

Вместе с тем губернатор Гладков составил целый перечень воздушных атак по области, в том числе по Белгороду, за последние сутки.

"В городе Белгороде после двух воздушных атак ВСУ погиб один человек – мужчина находился в квартире, где произошло обрушение балкона, от полученных ран он скончался на месте. Пострадали семь человек – в настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Различные разрушения выявлены в 214 квартирах 32 МКД, 34 частных домовладениях, одной хозпостройке, на 3 социальных объектах и 9 хозсубъектах. Также повреждено 40 автомобилей", — приводит губернатор цифры по областному центру.

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Напомним, ночью 23 марта российские журналисты заявили о пожарах на Куйбышевском НПЗ в Самаре, а также на НПЗ, расположенном рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области. По их данным, предприятия подверглись атакам БПЛА.

Кроме того, ночью росСМИ писали об ударе по "Оскольскому электрометаллургическому комбинату" в Белгородской области. Тем временем губернатор региона Вячеслав Гладков об атаке якобы украинского беспилотника на "одно из предприятий Старооскольского городского округа".