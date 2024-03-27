"Билет в один конец": ВС РФ стали реже штурмовать Крынки из-за больших потерь, — Братчук

По словам представителя Одесской ОВА, на левобережье Днепра трое суток наблюдалось затишье, ведь формировать штурмовые группы оккупантам стало сложнее. Крайние 3 попытки атаковать закончились отступлением.

У российских оккупантов остается наступательный потенциал, однако украинские защитники его активно уничтожают. В то же время, есть признаки того, что линия боевого столкновения стабилизируется. Детальнее о ситуации на фронте в эфире телеканала Freedom рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" и председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, активнее всего сейчас на левом берегу Днепра в Херсонской области и в районе Авдеевки на Донбассе, где у ВС РФ есть тактическое продвижение на 100-300 метров.

На левобережье последние несколько дней наблюдались оперативные паузы и затишье. Противнику теперь все сложнее собирать штурмовые группы, ведь в любом случае они все получают "билет в один конец".

"Враг на протяжении суток — одних, вторых, третьих, не проводил никаких штурмовых действий. Вчера враг попытался три раза штурмовать украинские позиции. Три раза эти атаки захлебнулись, были безуспешными… Это на сегодня является большой проблемой для россиян. Отсюда и возникновение подобных оперативных пауз. Не потому, что они не хотят атаковать, ведь никто не менял задачи на левом берегу для российской армии. Им необходим этот плацдарм в районе Крынок, но уничтожить его не получается. Технику оккупанты не используют, потому что ее поражают ВСУ", — говорит Сергей Братчук.

Отдельно представитель УДА "Юг" добавил, что украинские войска ведут активную контрбатарейную борьбу с правого берега Херсонской области. Артиллерия работает четко и помогает аэроразведка. Постоянно применяются дроны, которые активно выполняют свою работу.

"Поэтому определенная активизация есть на левом берегу. Успехов у врага нет никаких", — подытожил Сергей Братчук.

Напомним, 19 марта сообщалось, что ВС РФ во время штурмов Крынок в Херсонской области несут потери до 70%, о чем заявила руководительница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк. По ее словам, противник пытается вернуть утраченные позиции и выбить ВСУ с плацдармов, однако безуспешно. В целом ситуация достаточно напряженная.