"Пока не достигнем цели": в ВМС рассказали об охоте на пусковые установки ракет "Циркон" (видео)

По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, выявление соответствующих пусковых установок представляет собой сложную задачу для украинских защитников, так как они постоянно меняют место дислокации.

Военно-морские силы Украины ведут работу по выявлению пусковых установок баллистических ракет "Циркон" и готовы уничтожить их. Об этом в эфире Espreso.TV рассказал капитан III ранга Дмитрий Плетенчук, спикер ВМС.

Он отметил, что выявление соответствующих пусковых установок представляет собой сложную задачу для украинских защитников.

"Пусковые установки мобильны, их трудно обнаружить в момент запуска, потому что они оперативно меняют местоположение. Но мы продолжаем эту работу и продолжим до тех пор, пока не достигнем цели. В какой-то момент они будут уничтожены", — подчеркнул Плетенчук.

Он также отметил, что соответствующие пусковые шахты "унифицированы", что позволяет российским силам использовать их для запуска не только крылатых ракет "Калибр".

Таким образом, украинские военные остаются на страже безопасности, и операции по обнаружению и уничтожению пусковых установок "Циркон" продолжаются в соответствии с поставленными целями.

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Напомним, в Силах обороны юга предупредили, что россияне могут проводить точечный террор, используя ракеты "Циркон" с повышенной дальностью, в том числе по Киеву и области. Когда есть угроза баллистических ракет с юга, на карте воздушных тревог обычно подсвечиваются южные и юго-восточные регионы страны. Однако теперь, в случае пусков "Цирконов" область красных маркеров будет распространяться от юга страны до Киева и далее на север.

Напомним также, утром 25 марта ВС РФ атаковали Киев баллистическими ракетами "Циркон". Известно о 10 пострадавших в Печерском районе, двое из них были госпитализированы.