Планировал скрываться в Украине: СБУ задержала охранника российского застенка в Херсоне

Подозреваемый после деоккупации Херсона сжег вражеское "удостоверение тюремного надзирателя" и пытался скрываться в городе, постоянно меняя место жительства, пока ему бы не исполнилось 60 лет и он смог бы выехать за пределы Украины.

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне местного жителя, который в период оккупации города охранял российский застенок, а после возвращения в Херсон украинских войск и деоккупации города сжег документы, подтверждающие его сотрудничество с россиянами. Мужчина планировал сбежать из Украины, как только ему бы исполнилось 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Во время освобождения областного центра он сжег враждебное "удостоверение тюремного надзирателя" и переехал на съемную квартиру, чтобы "замести следы". Таким образом он планировал скрываться до января 2025 года, когда ему исполнится 60 лет, а затем выехать за границу как переселенец с юга Украины", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина добровольно вступил в "администрацию" российской тюрьмы, которая действовала в захваченной в то время местной исправительной колонии. Там его назначили "младшим инспектором отдела надзора и безопасности" оккупационного учреждения.

"На этой "должности" он охранял камеры, в которых держали заключенных участников движения сопротивления в регионе. В застенках рашисты пытали украинских патриотов и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с агрессором", — сообщили в СБУ.

Подозреваемого задержали в одной из арендованных квартир, где нашли форменную одежду российского образца, которую ему выдали оккупанты. Кроме того, доказательства сотрудничества с оккупантами нашли в мобильном телефоне, изъятом правоохранителями во время задержания.

Сейчас фигурант, который до начала полномасштабного вторжения РФ работал инженером-электромехаником на местном предприятии, находится под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Это не первое задержание бывших охранников российских застенков в Херсоне. 25 марта Служба безопасности Украины задержала еще двух коллаборационистов, которые во время оккупации Херсона охраняли местный застенок, в котором россияне удерживали украинских активистов и издевались над местными жителями с патриотической позицией.

Кроме того, 27 марта правоохранители задержали двух агентов ФСБ, которые готовили ракетные удары по воинским частям Сил обороны и объектам энергетики, а также объектам телекоммуникаций в трех регионах.