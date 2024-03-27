Коалиция бронетехники для ВСУ: в Минобороны раскрыли детали инициативы

В новую коалицию вошло пять партнеров, которую возглавляет Польша и Великобритания. После первого заседания стороны создали четыре синдиката, где будут украинские представители.

В Варшаве состоялось открытие Коалиции бронетехники в поддержку Украины. Первое заседание позволило выработать консолидированную позицию для усиления технического парка ВСУ новыми образцами бронетехники и их ремонта. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

26 марта в польской столице состоялась первая встреча Коалиции бронетехники, которую создала Польша и Германия. Ее поддержала Великобритания, Швеция и Италия. Украинскую делегацию возглавил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По результатам заседания было создано четыре синдиката, в каждый из которых будет украинский представитель:

поставки бронетехники техники и боеприпасов к ней;

техническое обслуживание и ремонт;

подготовка экипажей и технического персонала;

отработка эффективной тактики применения бронетехники на поле боя.

"Коалиция бронетехники имеет целью усилить бронированный щит Сил обороны Украины, совместными усилиями повысить способности нашего войска в борьбе с российским агрессором, обеспечить эффективное функционирование, техническое обслуживание, ремонт образцов техники и вооружения, предоставленных нам союзниками", — сообщил Гаврилюк.

Польский БМП Rosomak в ВСУ Фото: скриншот

Он также добавил, что инициатива союзников очень важна, потому что в ВСУ есть проблематика с ремонтом иностранной техники. Поэтому коалиция может создать в Украине ремонтную базу западной бронетехники. Также танковая коалиция показала уже свой потенциал для развития сотрудничества в сфере бронетехники.

В новой коалиции планируют разработать дорожную карту, которая будет соответствовать стратегии развития ВСУ. В долгосрочной перспективе страны танковой Коалиции и Коалиции бронетехники помогут в создании будущего бронетанкового парка в ВСУ и наладят с Украиной инновационно-промышленное партнерство.

Напомним, 13 декабря 2023 года в Британии рассказали, как будут наращивать возможности ВМС Украины в рамках морской коалиции.

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