Афера на миллиарды: что на самом деле показали обломки "Циркона", которые сбили над Киевом

Украинская противовоздушная оборона справилась с "Цирконом" и сбила его в пределах Киева. Характеристики ракеты, как и с большинством российских боеприпасов, оказались преувеличенными, а боевая часть слабой.

Российская армия в последние дни возобновила ракетный террор по территории Украины. Среди других ракет особенно выделяется "гиперзвуковая" ракета "Циркон", которой атаковали Киев 25 марта. Воздушные силы успешно сбили угрозу. Фокус собрал в один материал все, что известно о "Цирконе".

25 марта почти одновременно с объявлением воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. Воздушные силы отчитались об успешном перехвате 2/2 ракет баллистического типа. Эксперты и журналисты первыми опубликовали фото обломков и заявили, что враг хотел попасть в помещение СБУ. Как раз 25 марта празднуют День Службы безопасности Украины.

Какую характеристики имеет ракета "Циркон"

Россияне заявляют, что в их арсенале есть две "гиперзвуковые" ракеты — "Кинжал" и "Циркон". Однако первая оказалась аэробаллистической, а не гиперзвуковой. При этом "Кинжал" активно рекламировался оккупантами и в сети было большое количество изображений ракеты. Ее носителем выступает самолет МиГ-31К, который разгоняется до высоких скоростей, а затем запускается "Кинжал".

Когда Украина сбила первый "Циркон", то обломков было недостаточно, чтобы оценить все его характеристики. Однако после атаки 25 марта обломков было больше. Стало известно, что ракета действительно получила гиперзвуковой прямопоточный двигатель.

OSINT-аналитик Джон Ридж, член коллектива Tochnyi, в треде на Х (ранее Твиттер) подробно описал, как работает "Циркон", и на какое изделие она похожа. Траектория "Циркона" похожа на советскую противокорабельную ракету Х-22, которой оккупанты уже неоднократно били по украинским городам. Сначала ракета поднимается на высоту 25-30 км, а при приближении к цели она снижается и ускоряется еще больше.

Траектория полета Х-22

Х-22 как и "Циркон" является противокорабельной ракетой, которая создавалась для уничтожения авианосцев. Она имеет инерциальную систему наведения, что делает ее чрезвычайно неточной. Именно Х-22 россияне били по ТЦ "Амстор" в Кременчуге.

Обломки ракеты "Циркон" после обстрела 25 марта Фото: КНИИСЭ

По разным оценкам, "Циркон" летит на скорости 4-5,5 Махов, а на терминальном участке разгоняется до 5-7 Махов. В километрах в час скорость на высоте 25-30 км составляет 5500-6700 км. И 6100-9000 км/ч на финальном участке полета. Однако многие другие ракеты на терминальном участке полета тоже имеют гиперзвуковую скорость. Однако это не делает каждую ракету гиперзвуковым оружием.

По мнению Джона Риджа, "Циркон" имеет большую степень сходства с "Ониксом". Вероятно, ракета является глубокой модернизацией "Оникса". Кардинальная разница между ними скрыта в материалах самой ракеты, так как она должна выдерживать высокое давление и температуры при полете на таких скоростях и высотах.

Какую угрозу несет ракета "Циркон"

Руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий заявил, что "Циркон" не выполняет возложенных на нее задач. Обломки от боеприпаса показали, что боевая часть ракеты удивительно мала и содержит не более 40 кг взрывчатки.

"Анализы мы еще поводим, определим какое именно там вещество. Но боевая часть мала: в сравнение и боевой частью таких ракет как X-101 и X-22 не идет", — заявил Кульчицкий.

Для сравнения ракета Х-22 имеет боевую часть 980 кг, а Х-101 около 960 кг. Также руководитель КНИИСЭ заявляет, что ракета получилась неточной и летит не туда куда надо, и выполняет не ту работу к которой приспособлена.

Из-за малой боевой части эксперты назвали ракету самой большой аферой Минобороны РФ, потому что разработчики корпорации "Тактическое ракетное вооружение" создали беспомощную ракету с общей боевой частью в 140 кг. Вес взрывной части имеет осколочно-фугасное исполнение и очень малый объем взрывчатки. Ракета "Циркон" имеет дорогой гиперзвуковой двигатель и объявленную дальность в 1000 км, но боевая мощь на уровне противокорабельной ракеты Х-35, которая имеет общую боевую массу 150 кг. Этого хватит, чтобы потопить корвет на 5000 тонн водозамещения, но точно не хватит для авианосца с водозамещением до 100 000 тонн.

Ракета Х-35

В издании Defense Express, подсчитали, с какой скоростью противокорабельный "Циркон" может достигать украинских городов. Скорость 9000 км/ч может быть только на небольшом участке полета, большую часть полета и на условной высоте 30 км скорость составляет 5,5 Махов, а это 5973 км/ч. Поэтому в Киев ракета долетит за примерно 6-7 минут, в Одессу до 2 минут, если запускать "Циркон" с временно оккупированного Крыма.

Однако ключевым авторы называют не время подлета к украинским городам, а скорость фиксации и идентификации пуска ракеты, чтобы успеть объявить о ракетной угрозе.

Может ли Украина сбивать "Циркон" и действительно ли это гиперзвуковая ракета

Представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш заявил, что "Циркон" — это очень быстрая ракета. По его словам, примерно 8-9 Махов, но при заходе на ударную траекторию скорость падает.

"Это очень-очень быстрое оружие. Если мы говорим о "Цирконах", то это примерно 8-9 махов. Это невероятно быстро. Однако когда эти ракеты заходят на ударную траекторию, их скорость падает. Она становится дозвуковой. Где-то 4,5 Маха", — отмечает Евлаш.

Видео с таймкодом

Он также добавляет, что замедление до 4,5 Махов позволяет Воздушным силам сбивать ракету противоракетными комплексами Patriot или SAMP/T.

Таким образом Украина разрушила еще один российский миф о "непреодолимости" российских ракет. "Гиперзвуковой" "Циркон" был сбит зенитно-ракетным комплексом, скорее всего, Patriot. Зенитная ракета PAC-3 MSE в связке с радаром MPQ-65 смогли обнаружить и сбить ракеты. Однако угроза он них является высокой и их сложно перехватывать.

Обломки сбитого "Циркона"

Исследователь Джон Ридж считает, что в итоге "Циркон" — это не полноценная гиперзвуковая ракета.

"Моя общая оценка "Циркона" заключается в том, что он находится на грани между высокоэффективной сверхзвуковой крылатой ракетой и гиперзвуковой крылатой ракетой. Если четко определить HCM (Hypersonic Cruise Missile) как аппарат, который сталкивается с гиперзвуковым потоком в течение большей части или всего полета, то это не HCM", — резюмирует аналитик.