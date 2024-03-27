При текущих потерях через 1,5-2 года Черноморский флот будет нефункционален, — Forbes

По словам журналистов, недавно российские инженеры завершили строительство новой железной дороги Ростов – Мариуполь. Теперь ВС РФ больше не нужны большие объемы морских перевозок для поддержки войск на южном фронте Украины.

При текущих темпах потерь российский Черноморский флот может оказаться нефункционален уже через полтора-два года. РФ мало что может сделать, чтобы остановить потери больших кораблей. Об этом пишет Forbes.

Крупные суда, которые нельзя перемещать по суше или реке, для выхода в Черное море должны пройти через пролив Босфор. Турция контролирует пролив и не позволяет сторонам конфликта пересекать его во время войны, согласно Конвенции Монтре о статусе проливов.

За два года тяжелых боев Украина повредила или потопила с помощью ракет и катеров со взрывчаткой семь российских кораблей в классификации НАТО класса "Ропуха" (жаба – пол.) и один десантный корабль класса "Тапир". Также уничтожили крейсер, подводную лодку, судно снабжения, несколько сторожевых катеров и два ракетных корвета, а также корабль-разведчик.

Спутниковые снимки Севастополя, сделанные после недавнего рейда подтверждают повреждение нескольких судов.

Но, по словам журналистов, судна не затоплены. Вполне возможно, что все четыре корабля, которые, как утверждают представители Украины, были поражены, подлежат восстановлению и, к тому же, находятся на судоверфи в Севастополе.

Вместе с тем недавний рейд, как минимум на время примерно на 15% сократил довоенный состав Черноморского флота РФ, насчитывавший около десятка десантных кораблей.

Железная дорога Ростов — Мариуполь

Еще год назад, когда российский гарнизон на юге Украины в значительной степени зависел от снабжения по морю, это могло быть большой проблемой для Кремля.

Но недавно российские инженеры завершили строительство новой железной дороги, которая соединяет Ростов с оккупированным Мариуполем. То есть устраняется необходимость в больших объемах морских перевозок для поддержки российских войск на южном фронте Украины. Железные дороги сложнее вывести из строя, чем корабли. И отремонтировать их проще.

Иначе говоря, удары по российским десантным кораблям уже не наносят такой же ущерб, как это было прежде.

Напомним, что в ISW подвели итоги недавних ударов ВСУ по флоту РФ: четыре корабля и инфраструктура.

Также сообщалось, что ВСУ и ВС РФ ведут борьбу за редкие танки Strv 122 на нейтральной полосе.