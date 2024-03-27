При текущих потерях через 1,5-2 года Черноморский флот будет нефункционален, — Forbes
По словам журналистов, недавно российские инженеры завершили строительство новой железной дороги Ростов – Мариуполь. Теперь ВС РФ больше не нужны большие объемы морских перевозок для поддержки войск на южном фронте Украины.
При текущих темпах потерь российский Черноморский флот может оказаться нефункционален уже через полтора-два года. РФ мало что может сделать, чтобы остановить потери больших кораблей. Об этом пишет Forbes.
Крупные суда, которые нельзя перемещать по суше или реке, для выхода в Черное море должны пройти через пролив Босфор. Турция контролирует пролив и не позволяет сторонам конфликта пересекать его во время войны, согласно Конвенции Монтре о статусе проливов.
За два года тяжелых боев Украина повредила или потопила с помощью ракет и катеров со взрывчаткой семь российских кораблей в классификации НАТО класса "Ропуха" (жаба – пол.) и один десантный корабль класса "Тапир". Также уничтожили крейсер, подводную лодку, судно снабжения, несколько сторожевых катеров и два ракетных корвета, а также корабль-разведчик.
Но, по словам журналистов, судна не затоплены. Вполне возможно, что все четыре корабля, которые, как утверждают представители Украины, были поражены, подлежат восстановлению и, к тому же, находятся на судоверфи в Севастополе.
Вместе с тем недавний рейд, как минимум на время примерно на 15% сократил довоенный состав Черноморского флота РФ, насчитывавший около десятка десантных кораблей.
Железная дорога Ростов — Мариуполь
Еще год назад, когда российский гарнизон на юге Украины в значительной степени зависел от снабжения по морю, это могло быть большой проблемой для Кремля.
Но недавно российские инженеры завершили строительство новой железной дороги, которая соединяет Ростов с оккупированным Мариуполем. То есть устраняется необходимость в больших объемах морских перевозок для поддержки российских войск на южном фронте Украины. Железные дороги сложнее вывести из строя, чем корабли. И отремонтировать их проще.
Иначе говоря, удары по российским десантным кораблям уже не наносят такой же ущерб, как это было прежде.
Напомним, что в ISW подвели итоги недавних ударов ВСУ по флоту РФ: четыре корабля и инфраструктура.
Также сообщалось, что ВСУ и ВС РФ ведут борьбу за редкие танки Strv 122 на нейтральной полосе.