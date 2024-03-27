ВСУ и ВС РФ сражаются за редкие танки Strv 122 на "ничейной земле", — Forbes (фото)
21-я "шведская" бригада ВСУ потеряла 7 из 10 танков Strv 122 — вариант немецкого Leopard 2А5. Но "уничтоженным" аналитики считают только один, за остальные брошенные идет борьба буксиров и FPV-дронов.
В Донецкой области, к востоку от Тернов, есть участок полей и лесных массивов площадью около шести км, где 21-я механизированная бригада ВСУ и другие подразделения сдерживают квартет российских мотострелковых полков. Об этом пишет Forbes.
21-я — это "шведская бригада", в ее составе по преимуществу бронетехника соответствующего производства. По словам журналистов, за время боев были потеряны как минимум семь из десяти шведских танков Strv 122 — вариант немецкого Leopard 2А5.
Основную часть из этих Strv 122 подбили на участке площадью три кв. км недалеко от Тернов.
Но аналитики Oryx "уничтоженным" посчитали только один из 69-тонных Strv 122. Остальные просто бросили после эвакуации экипажей.
Шесть Strv 122 остались на полях. Теперь инженеры обеих армий конкурируют друг с другом за то, кто быстрее заберет тяжеловооруженные танки с плотной броней.
Украинцы хотят забрать Strv 122, чтобы отправить их в Литву для ремонта. Россияне, возможно, хотят продемонстрировать как трофей.
Но пока украинцы выигрывают в гонке по восстановлению танков. По спутниковым снимкам на поле боя в районе Тернов аналитик Эндрю Перпетуа недавно пришел к выводу, что из пяти Strv 122, брошенных танкистами ВСУ, три уже отбуксированы.
"Предположительно Украиной", — написала он.
Один из доступных Strv 122 находится вдоль дороги из Тернов — очевидный кандидат на возвращение ВСУ. Еще один Strv 122 ВСУ могут окончательно потерять.
Речь о танке, который Это Strv 122, который пара российских инженерных машин попыталась отбуксировать 19 марта, спустя несколько дней после атаки российским FPV-дроном.
Две российские эвакуационные машины БРЭМ, соединенные носом к хвосту, подняли Strv 122 лебедкой и начали тащить танк к российским позициям. Они прошли полпути, прежде чем их заметили украинские операторы дронов.
Россияне не продвинулись со своей добычей далеко: возможно, на полпути через нейтральную полосу (no man's land). Через неделю аналитик заметил, что Strv 122 все еще на месте, а вот БРЭМ нет.
"Возможно, уцелевшая [БРЭМ] отбуксировала поврежденную, а танк оставили", — написал он.
Еще один Strv 122 находится на подконтрольной РФ территории в районе Тернов. Но очевидно, что бригады ВСУ не собираются отдавать редкие Strv 122 без боя.
Напомним, что из-за нехватки запасных частей для танков немецкой разработки восстановление поврежденных танков занимает месяцы.
Также сообщалось, что бригады ВСУ используют танки M-55S в качестве гаубиц.