ЗСУ і ЗС РФ борються за рідкісні танки Strv 122 на "нічийній землі", — Forbes (фото)

21-ша "шведська" бригада ЗСУ втратила 7 із 10 танків Strv 122 — варіант німецького Leopard 2А5. Але "знищеним" аналітики вважають тільки один, за решту кинутих йде боротьба буксирів і FPV-дронів.

Related video

У Донецькій області, на схід від Тернів, є ділянка полів і лісових масивів площею близько шести км, де 21-ша механізована бригада ЗСУ та інші підрозділи стримують квартет російських мотострілецьких полків. Про це пише Forbes.

21-ша — це "шведська бригада", у її складі переважно бронетехніка відповідного виробництва. За словами журналістів, за час боїв було втрачено щонайменше сім із десяти шведських танків Strv 122 — варіант німецького Leopard 2А5.

Основну частину з цих Strv 122 підбили на ділянці площею три кв. км недалеко від Тернів.

Але аналітики Oryx "знищеним" порахували тільки один із 69-тонних Strv 122. Решту просто кинули після евакуації екіпажів.

Шість Strv 122 залишилися на полях. Тепер інженери обох армій конкурують один з одним за те, хто швидше забере важкоозброєні танки зі щільною бронею.

Українці хочуть забрати Strv 122, щоб відправити їх до Литви для ремонту. Росіяни, можливо, хочуть продемонструвати як трофей.

Але поки українці виграють у перегонах із відновлення танків. За супутниковими знімками на полі бою в районі Тернів аналітик Ендрю Перпетуа нещодавно дійшов висновку, що з п'яти Strv 122, кинутих танкістами ЗСУ, три вже відбуксировані.

"Імовірно Україною", — написав він.

Ділянка фронту, де триває боротьба за покинуті шведські танки Strv 122

Один із доступних Strv 122 знаходиться вздовж дороги з Тернів — очевидний кандидат на повернення ЗСУ. Ще один Strv 122 ЗСУ можуть остаточно втратити.

Мова про танк, який це Strv 122, який пара російських інженерних машин спробувала відбуксирувати 19 березня, через кілька днів після атаки російським FPV-дроном.

Дві російські евакуаційні машини БРЕМ, з'єднані носом до хвоста, підняли Strv 122 лебідкою і почали тягнути танк до російських позицій. Вони пройшли півдороги, перш ніж їх помітили українські оператори дронів.

Росіяни не просунулися зі своїм видобутком далеко: можливо, на півдорозі через нейтральну смугу (no man's land). За тиждень аналітик помітив, що Strv 122 все ще на місці, а ось БРЕМ немає.

"Можливо, вціліла [БРЕМ] відбуксирувала пошкоджену, а танк залишили", — написав він.

Ще один Strv 122 перебуває на підконтрольній РФ території в районі Тернів. Але очевидно, що бригади ЗСУ не збираються віддавати рідкісні Strv 122 без бою.

Нагадаємо, що через брак запасних частин для танків німецької розробки відновлення пошкоджених танків займає місяці.

Також повідомлялося, що бригади ЗСУ використовують танки M-55S як гаубиці.