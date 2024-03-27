ЗСУ повернули позиції біля Синьківки та контратакували поблизу Тернів: як змінився фронт (карта)

Російські окупанти могли просунутися біля Тернів. Ще бої тривали біля Синьківки, Іванівки, Ямполівки й Білогорівки, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

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Збройні сили України повернули певні позиції в Синьківці Харківської області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 26 березня.

Згідно з геолокаційними кадрами від 26 березня, українські та російські військові просунулися вздовж лінії Купʼянськ — Кремінна на тлі триваючих боїв. Натомість кадри від 24 березня показали, що українські бійці повернули обмежені позиції в північній частині Синьківки.

"Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 25 березня, показують, що російські війська просунулися поблизу бурелому на схід від Тернів", — йдеться у повідомленні.

За інформацією декількох російських військкорів, окупанти нібито просуваються до Тернів Донецької області, а українці контратакують у цьому районі.

Українські й російські джерела заявили про продовження позиційних боїв біля Синьківки, Іванівки, Тернів, Ямполівки, Білогорівки.

Ситуація на фронті

Ситуація на Лиманському напрямку: дані Генштабу

Станом на вечір 26 березня, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові відбили вісім штурмів на околицях Білогорівки Луганської області, Тернів, Ямполівки, біля Веселого Донецької області. Там окупанти використовували повітряні атаки й намагалися прорвати українську оборону.

Нагадаємо, 15 березня військовий аналітик та співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий заявив, що російські військові намагалися всіма силами вишукати слабкі місця в українській обороні. Зокрема, окупанти перегруповувалися та підтягували нові сили на різних напрямках.

14 березня командир взводу 95-ї ОДШБр Станіслав Краснов повідомив, що ситуація в районі Тернів Донецької області була напружена, ворог не припиняв штурми. Окупанти наступали невеликим піхотними групами, просувалися на декілька метрів та ховалися в окопах.