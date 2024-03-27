В России баллистическими ракетами атаковали конденсатную электростанцию, — росСМИ

По данным журналистов, обломки двух ракет нашли в 500 метрах от Новочеркасской ГРЭС, которая была атакована несколько дней назад.

В России сообщили о новой атаке на Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области. На этот раз якобы были применены ракеты. Об этом в среду, 27 марта, сообщает российское медиа Astra.

По словам источника, 25 марта в районе Новочеркасской ГРЭС (конденсатная электростанция) были обнаружены обломки двух баллистических ракет, которые якобы были сбиты системой ПВО России.

Отмечается, что обломки были найдены в 500 метрах от Новочеркасской ГРЭС, но повреждений или пострадавших не зафиксировано.

Напомним, что 24 марта Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области атаковали беспилотники, в результате чего произошел пожар, а энергоблоки были выведены из строя.

Днем ранее, 23 марта, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове. По данным российского издания ASTRA, это уже 14 атака на нефтеперерабатывающие объекты в РФ и на оккупированных территориях за последние три недели.