БПЛА атаковали Новочеркасскую ГРЭС в РФ: два энергоблока перестали работать (видео)

Официально российские власти не сообщили об атаке дронов, зато местные жители заявили о "нескольких десятках" дронов, пролетавших в Ростовской области.

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Ночью 25 марта загорелась трансформаторная подстанция Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области, в результате чего два энергоблока были выведены из эксплуатации. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции", — сказал Василий Голубев.

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По его словам, никто из людей не пострадал.

Также он отметил, что причины возгорания устанавливаются. Тогда как из-за пожара автоматически отключились две высоковольтные линии 300 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Однако позже энергоснабжение восстановили. Зато временно выведены из эксплуатации два энергоблока ГРЭС.

Российское издание Baza со ссылкой на очевидцев заявило, что электростанцию атаковали беспилотные летательные аппараты.

"По предварительным данным, в атаке на электростанцию участвовали сразу несколько дронов. Предположительно, первые из них попытались атаковать в 2:30 утра", — говорится в сообщении.

В СМИ отметили, что официально информацию об атаке дронов не сообщали.

В Telegram-канале "Это Ростов" отметили, что в Ростовской области произошло не менее десяти взрывов. Зато очевидцы увидели "несколько десятков" БПЛА в регионе.

После взрыва в Новочеркасске, пожарные и скорые машины поехали в сторону ГРЭС.

"Очевидцы сообщают, что в районе Новочеркасской ГРЭС был пожар", — рассказали в Telegram-канале.

Однако администраторы со ссылкой на ГО и ЧС добавили, что те сообщают о том, что "никаких взрывов и пожаров" на наземных объектах не зафиксировано.

Напомним, 23 марта в Минобороны Британии заявили, что после атак на нефтеперерабатывающие заводы РФ было выведено из строя не менее 10% мощностей НПЗ. В частности, некоторые из атакованных объектов расположены в 900 км от Украины.

24 марта в росСМИ сообщили, что в Самарской области приостановил свою деятельность Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод из-за атаки БПЛА. Журналисты отметили, что была повреждена установка АВТ-4.