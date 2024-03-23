Удары Украины вывели из строя не менее 10% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, — разведка Британии

Специалисты Министерства обороны Великобритании считают, если учитывать размер и масштабы российской энергетической отрасли, маловероятно, что Россия сможет защитить все уязвимые объекты.

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Недавние атаки украинских беспилотников вывели из строя не менее 10% мощностей нефтеперерабатывающих заводов в России. Подробности сообщили в отчете Министерства обороны Великобритании в сервисе микробогов Х.

Некоторые из самых отдаленных объектов, подвергшихся нападениям, расположены примерно в 900 км от Украины, что подчеркивает достижимость украинских БПЛА соответствующих предприятий. Эти атаки, как говорится в отчете, наносят финансовые убытки России, а также влияют на внутренний рынок топлива.

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"Панцири" возле НПЗ: как быстро РФ защитится от дронов ВСУ, — Defense Express

Недавние удары по нефтеперерабатывающим заводам, вероятно, вывели из строя по меньшей мере 10 процентов российских нефтеперерабатывающих мощностей России. В зависимости от масштаба повреждений, капитальный ремонт может занять значительное время, а также потребовать существенных средств. Санкции с высокой вероятностью увеличат время и стоимость поиска замены оборудования.

Отреагировали в британском ведомстве и на заявления представителя Министерства энергетики России о том, что существуют планы развернуть системы противовоздушной обороны "Панцирь" для защиты нефтеперерабатывающих заводов. Специалисты считают, если учитывать размер и масштабы российской энергетической отрасли, маловероятно, что Россия сможет защитить все уязвимые объекты.

Удары по НПЗ РФ

БПЛА нанесли удар 23 марта по НПЗ в Самарской области. Российские журналисты заявили о пожарах на Куйбышевском НПЗ в Самаре, а также на объекте, расположенном рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области.

Кроме того, ночью росСМИ писали об ударе по "Оскольскому электрометаллургическому комбинату" в Белгородской области. Между тем губернатор региона Вячеслав Гладков относительно атак якобы украинского беспилотника на "одно из предприятий Старооскольского городского округа".

Напомним, 23 марта Белый дом отреагировал на статью Financial Times относительно призывов не атаковать заводы РФ. В администрации президента США До Байдена не дали четкого ответа относительно того, обращались ли США к украинским спецслужбам с просьбой прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.