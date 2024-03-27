Крупнейшая афера Минобороны РФ: почему ракета"Циркон" беспомощна против крупных кораблей

Масса боевой осколочно-фугасной боевой части ракеты достигает 150 кг, что на порядок меньше, чем у Х-101 или "Кинжал". Эксперты утверждают, что с такой боеголовкой ракета не способна потопить даже фрегат, не говоря уже об авианосце.

Предварительный анализ обломков российской "гиперзвуковой" ракеты 3М22 "Циркон" свидетельствует об афере, которую провернули разработчики из "Тактическое ракетное вооружение" и Минобороны РФ. Как оказалось, создатели подогнали ТТХ ракеты под требования российского оборонного ведомства, превратив ее в беспомощное оружие. Об этом 27 марта сообщили в Defense Express.

К таким выводам обозреватели пришли на основе данных от источников, которые утверждают, что масса осколочно-фугасной боевой части "Циркона" достигает 150 кг, из которых 40 кг — это взрывчатое вещество. Как для класса противокорабельных ракет оружие имеет достаточно малый вес. А если взять во внимание дальность ракеты до 1000 км и оснащение гиперзвуковым двигателем, то оказывается, что это неоправданно дорогой вариант баллистических ракет, который по эффективности уступает даже крылатым Х-101 и Х-555, не говоря уже о Х-47 "Кинжал".

Например "Кинжал" имеет боевую часть в 500 кг. Боеголовка ракет Х-101, Х-555 и "Калибр" — около 400 кг, а "Оникса" — 300 кг. С учетом того, что масса боевой части ракеты непосредственно влияет на тип корабля, который она может потопить, в случае с "Цирконом" речь идет о корабле водоизмещением до 5000 тонн.

Таким образом, ракета может угрожать только корветам, а корабли выше класса фрегат, а тем более авианосцы с водоизмещением до 100 000 тонн будут ей "не по зубам".

Останки боевой цчасти ракеты 3М22 "Циркон"

Почему же "Циркон" оснастили боевой частью с таким низкой массой? Это объясняется стремлением обеспечить заявленную дальность полета ракеты, которая составляет до 1000 км. Уменьшение веса боевой части стало простым решением, чтобы достичь этой цели, даже за счет уменьшения убойной мощи ракеты. Следовательно, "Циркон" не только не способен выполнить свои основные задачи, но и стал объектом крупнейшей аферы в российском ВПК.

"На фоне того, что "Циркон" все равно провалил свою главную задачу ради которой и создавался — прорыв противоракетной обороны, уже дополнительные детали. Ибо сама эта разработка оказалась крупнейшей из известных афер и фальсификации в российском военно-промышленном комплексе", — подытожили эксперты

Напомним, по мнению польского аналитика Максимилиана Дуры российским инженерам действительно удалось разработать гиперзвуковой реактивный двигатель для ракет. Однако на практике "гиперзвуковое оружие" россиян оказалось мифом, поскольку на ударную траекторию ракета выходит на дозвуковой скорости, что позволяет ее перехватить.