Усиление мобилизации: кому из мужчин надо прийти без повестки в ТЦК с 1 апреля
Военнообязанным гражданам нужно явиться в территориальный центр комплектования, в частности чтобы получить согласие на смену места жительства и сняться с воинского учета в случае необходимости выезда за границу.
В Украине с начала полномасштабного вторжения продолжается мобилизация военнообязанных мужчин, это означает, что стать на воинский учет должны все лица в возрасте от 18 до 60 лет. Однако, в случае принятия законопроекта о мобилизации №10449 украинцев ожидают определенные изменения. О том, кто должен прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с 1 апреля рассказали в УНИАН.
Кому нужно прийти в ТЦК и СП с 1 апреля
По информации журналистов, военнообязанный или резервист обязан явиться в ТЦК и СП, если нужно:
- получить согласие на смену места жительства в пределах территории Украины;
- сняться с воинского учета в случае необходимости выезда за границу на три месяца и дольше;
- стать на воинский учет в Украине при смене места жительства;
- обновить персональные данные и актуализировать их;
- сообщить об утрате военно-учетного документа;
- сверить учетные данные с информацией, которая есть у работников ТЦК и СП;
- подать документы, подтверждающие право на отсрочку.
Поэтому, мобилизация в Украине сейчас касается каждого из мужчин призывного возраста, которые могут быть пригодными к несению службы в армии. Законопроект №10449 обещает изменения в процессе мобилизации, однако на сегодня регистрация к военному учету проводится в соответствии с текущим законодательством.
Воинский учет 2024: детали
В издании подчеркивают, что с 1 апреля текущего года мобилизация остается без изменений, однако каждый военнообязанный, который стоит на воинском учете должен знать ряд "правил". Речь идет о:
- находиться на воинском учете в соответствии с местом жительства, места работы, места консульского учета (если живет за границей);
- прибывать по повестке или же распоряжению в учреждения, указанные в документе;
- сообщать ТЦК и СП об изменении места жительства (запрещено менять его с момента объявления военного положения без разрешения ТЦК);
- своевременно проходить военно-врачебную комиссию;
- проходить военную подготовку, нести военную службу;
- в случае изменения места жительства или выезда за границу лично приходить в ТЦК для снятия с воинского учета;
- стать на воинский учет самостоятельно по прибытии на новое место жительства;
- приходить в ТЦК и СП для актуализации личных данных;
- извещать работников территориального центра комплектования о потере военно-учетного документа;
- своевременно подавать документы, подтверждающие право на отсрочку.
Журналисты отмечают, что военнообязанные граждане, которые нарушают эти правила, могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.
Напомним, ранее народный депутат от политической фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что в ближайшее время в Украине начнется демобилизация срочников. Уже могли быть утверждены предварительные даты.