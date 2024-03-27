"Самое страшное оружие в мире": ВСУ дронами уничтожили российский "Солнцепек" (видео)

По словам журналиста Юрия Бутусова, бойцы 63-й отдельной механизированной бригады провели эту операцию на Кременском направлении.

Бойцы ВСУ группой дронов-камикадзе успешно ликвидировали российскуютяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Он заявил, что на Кременском направлении как минимум тремя дронами-камикадзе 63-й отдельной механизированной бригады украинские бойцы уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

"По данным Oryx, это уже 23-я подтвержденная потеря ТОС, которую российские пропагандисты называют "самым страшным оружием в мире", — подчеркнул Бутусов.

Напомним, что бойцы Сил обороны Украины 9 января уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" возле Авдеевки Донецкой области. Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что по состоянию на сегодня верифицировано уничтожение 24 единиц ТОС-1А. Однако, по неподтвержденным данным, россияне с начала вторжения могли потерять 32 огнеметные системы "Солнцепек".

Также в ноябре бойцы ССО эффектно сожгли российский "Солнцепек" на левом берегу Днепра. Тяжелую огнеметную установку обнаружили операторы Сил спецопераций совместно с военными разведчиками. В ведомстве уточняют, что уничтоженный "Солнцепек" ежедневно вел огонь по позициям ВСУ в районе села Крынки.