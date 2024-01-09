Первый в 2024 году: спецподразделение "Омега" уничтожило "Солнцепек" за $15 млн (видео)

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что по состоянию на сегодня верифицировано уничтожение 24 единиц ТОС-1А. Однако, по неподтвержденным данным, россияне с начала вторжения могли потерять 32 огнеметные системы "Солнцепек".

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Бойцы спецподразделения ЦСП "Омега" уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" возле Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения в Telegram.

"В р*сне минус ТОС-1А "Солнцепек" возле Авдоса. Экипаж FPV решил подарить тепло в такое морозное утро", — говорится в сообщении.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram заявил, что согласно верифицированным потерям российские военные потеряли 24 ТОС-1А "Солнцепек", тогда как согласно не верифицированной информации ВС РФ потеряли более 32 единиц "Солнцепек".

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"Ой, а что это так ярко горит под Авдеевкой? А это горит очередной российский ТОС-1А "Солнцепек". Таким образом, на сегодняшний день верифицированы потери РВВ в количестве 24 ТОС-1А "Солнцепек". Согласно не верифицированной информации потери превышают 32 ед", — сказал Коваленко.

Он отметил, что это первый уничтоженный ТОС-1А "Солнцепек" в 2024 году.

Украинские военные опубликовали видео, в котором показали, как горит российская техника. Сначала ТОС-1А "Солнцепек" медленно горел, после чего произошло несколько мощных взрывов, в результате которых в небо поднялся огонь и густой серый дым.

Отметим, что согласно открытым данным, цена одной системы "Солнцепек" стоит 15 миллионов долларов.

Напомним, 9 января стало известно, что бойцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожили российских военных и их технику на поле боя. Это удалось сделать с помощью беспилотных летательных аппаратов.

8 января бойцы ССО рассказали о поражении российского комплекса орбитального подавления спутников "Тирада-2" на Донецком направлении. Вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы был обнаружен во время разведывательных действий.