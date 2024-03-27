"Похожи на серебристые мячики": РФ минирует приграничье Украины опасными авиабомбами, — ГСЧС

По словам спасателей, боеприпасы обладают большой зоной поражения и могут разорваться от любого прикосновения.

В приграничных областях Украины российские оккупанты использует авиационные бомбы сферической формы с осколочным действием ШОАБ-0,5. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Фейсбуке.

"Ими враг дистанционно минует нашу землю. Внешне они похожи на небольшой мячик серебристого цвета. Своим видом могут привлекать внимание детей. Поэтому предупредите об опасности близких", — подчеркнули в ГСЧС.

В приграничных районах Украины российская авиация применяет шарообразные авиационные бомбы.

По данным спасателей, одна кассета РБК-500 содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов любая. Обладают большой зоной поражения: когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Так что от любого прикосновения могут разорваться, хотя сейсмического датчика не имеют.

"Нам всем нужно быть очень внимательными. Ни в коем случае нельзя приближаться и затрагивать взрывоопасные предметы", — подчеркнули в ГСЧС.

РФ минирует приграничье Украины опасными авиабомбами

Напомним, бойцы 65-й бригады ВСУ рассказали, что во время освобождения Роботино все вокруг было заминировано.

15 марта Командование сил поддержки показало штурмовую машину разминирования M1150, построенную на базе Abrams.